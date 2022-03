Saraí Espinal anuncia demanda contra Marvin Ponce por acoso y violencia contra la mujer

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presentadora de noticias Saraí Espinal anunció que procederá legalmente contra el exasesor presidencial Marvin Ponce, a quien acusó de misógino y acosador, luego de unos comprometedores mensajes que le habría enviado.

La comunicadora comentó que todo comenzó el sábado 19 de marzo, cuando ella compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de una capacitación que recibió orientada a la construcción de la reputación institucional, a lo que Ponce comentó que sería bueno ‘reconstruir la reputación personal’.

De inmediato ella le escribió vía WhatsApp para pedirle una explicación y reclamarle sobre su extraño comentario, pero fue ahí donde este se desató en insultos hacia ella.

Espinal compartió con un medio de comunicación digital de la corporación para la que trabaja algunas de las capturas de los mensajes que intercambió con el exfuncionario y en la primera se lee un texto en el que ella responde a uno de sus comentarios: “Ya te voy a denunciar públicamente”.

Ante esto él le contesta: “Asquerosa vos, borracha que pasaste. Ya tenés lista la campaña para tus cinco minutos de fama a costa mía, que soy honrado y sin tacha y no como vos prePeriodista”. Acto seguido la comunicadora responde: “Honrado. Jajaja”.

En otra serie de mensajes ella le increpa: “Acosador” y él responde a otro comentario que ella había enviado previamente en el que se lee: “Yo nunca te he acosado, feísima atrapa hombres. No quise coger con vos cuando”, dejándolo en suspenso.

“Todas las mujeres te han denunciado”, responde ella. “No le tengo miedo a tu marido por ser chafa y a vos. Si querés mandame a matar. No te he ofendido, vos salís a respingar y amenazarme de la nada. AHORA NO ESTOY EN EL GOBIERNO Y NO ME DEJARÉ DE NINGÚN CEROT* QUE ME AMENACE. AUNQUE ME AMENACES QUE ME MATARÁ TU MARIDO”, respondió Marvin Ponce.

Exactamente cinco minutos después, Saraí hizo uso de su cuenta de Twitter y cumplió su advertencia de denunciarlo públicamente, pero además lanzó una nueva advertencia.

“Denuncio al asqueroso de Marvin Ponce por ordinario misógino y violencia contra la mujer. Y esto va por todas las mujeres que este asqueroso ofendió. Decirme que no se acostó conmigo porque no pudo, ni drogada. El lunes mismo haré la denuncia ante el Ministerio Público”, escribió.

De inmediato su publicación comenzó a acumular cientos de reacciones y comentarios de quienes cuestionaban su proceder o quienes la motivaban a no callar.

Ante uno de esos comentarios Saraí respondió que Ponce estuvo “diciendo que me dio dinero, pero ni que me dé un millón creo que alguien se sacrificaría”.

El exasesor fue interrogado al respecto por un medio de comunicación, pero solo se limitó a decir: “No estoy al tanto de eso que me habla. Es completamente falso”.