Rosalía y Bad Bunny destacan en la selección de discos del New York Times 2025

Nueva York, Estados Unidos.- Los discos "Lux" de la española Rosalía y "Debí tirar más fotos" del puertorriqueño Bad Bunny figuran este viernes en la lista de los 25 mejores álbumes del 2025 de los críticos del diario The New York Times.

La lista la encabezan la emergente estrella del pop coreano Effie y la banda de indie rock Brooklyn Geese.

"Rosalía es una consumidora inquieta e incansable del mundo y de sus múltiples ideas, y uno de esos raros artistas en cualquier medio que quiere dejar los lugares a los que va mejores de como los encontró (y, de hecho, puede)", indica el diario, que incluye en cada comentario un enlace para escuchar el disco.

"Lux" salió al mercado tres años después del éxito de 'Motomami' (2022) y cuenta con colaboraciones de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros. En él, Rosalía canta hasta en 13 idiomas, aunque el castellano es el principal.

El diario elogia el nuevo proyecto de Bad Bunny, que tuvo una exitosa residencia este año en Puerto Rico bajo el nombre de 'No me quiero ir de aquí' de julio a septiembre, y se refiere al artista como "el principal teórico del intercambio intergeneracional en el pop".