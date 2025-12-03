"DTMF", de Bad Bunny, y "Lux", de Rosalía, entre los mejores álbumes del 2025

Madrid, España.- 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de Bad Bunny, es el mejor disco del año para la revista Rolling Stone, mientras que 'Lux', de Rosalía, se sitúa en tercer puesto. Entre los dos, el 'Mayhem', de Lady Gaga.

"El álbum y su dominio este año son un testimonio de hasta dónde puede llevar a Bad Bunny su inquebrantable orgullo boricua", asegura la revista, que publicó este miércoles su tradicional lista con los 100 discos más destacados del año. El sexto álbum de Bad Bunny "es local, alegre y fresco" ya que el puertorriqueño "toma los mejores momentos de 'Un verano sin ti' -su cuarto álbum, de 2022- y supera los límites de su sonido, continuamente experimental, hacia el territorio inexplorado de la música folclórica puertorriqueña y la salsa", resalta la revista. "A pesar de su enfoque cultural hiperespecífico, o quizás debido a él, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' ha conquistado 2025. Se pudo escuchar en las calles de Nueva York, en San Juan y más allá, y ayudó a Bad Bunny a hacer historia". En cuanto a Rosalía, asegura que la española "ha demostrado ser la agente del caos más provocadora del pop y 'Lux' suena como ninguna otra en la música actual". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Rolling Stone destaca la "irreverencia" de 'Lux' como razón de que "sea tan impactante": "Bebe de los grandes, pero se inclina por Mozart con una energía de villana o de Bach con un porro en la boca". "En definitiva, el álbum triunfa porque cada canción está profundamente pensada y es profundamente sincera, enlazando con ideas embriagadoras en torno a qué demonios hacemos aquí. Lidia con el dolor y la pérdida, la ira y el duelo, el sexo y el deseo, el amor y la adoración, mientras intenta comprender mejor quién es ella, su forma de amar y las fuerzas espirituales que la mueven", culmina el escrito. Por delante de 'Lux' está 'Mayhem', de Lady Gaga, que ocupa el segundo lugar con el que Rolling Stone califica como "el álbum de pop más potente del año". Un trabajo en el que aparece la "versión más auténtica" de la artista, que abraza sonidos esenciales en uno de los discos "más ambiciosos y diversos de su carrera". El top 10 se completa con 'Baby', de Dijon; 'Getting Killed', de Geese; 'Let God Sort Em Out', de Clipse; 'Snipe Hunter', de Tyler Childers; 'Bleeds', de Wednesday; 'Ego Death at a Bachelorette Party', de Hayley Williams, y 'Music', de Playboi Carti.

Sabrina Carpenter, una de las cantantes más populares del momento, ocupa el puesto 13 con 'Man's Best Friend', mientras que Taylor Swift está en el 15, con 'The Life Of A Showgirl' justo por delante de la mexicana Silvana Estrada, con 'Vendrán suaves lluvias'. El segundo álbum de la cantautora mexicana de 28 años cuenta con "orquestaciones exquisitas con instrumentos de viento y cuerda" en un álbum autoproducido "de extraordinaria ternura, que evoca el espíritu trovador de gigantes latinos como Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa". En el 34 aparece Karol G, con su 'Tropicoqueta'. "¿Adónde va exactamente un artista tras un éxito global, imponente y que rompe récords?", se pregunta la revista. Y lo que hizo la colombiana es "pensar en toda la música que le había inspirado en su infancia: baladas barrocas de los ochenta, vallenatos vibrantes, merengues de fiestas en las salas de estar de sus familias en Medellín". "Un brillante compendio de 20 canciones, todas provenientes de diferentes partes de la historia del pop latino, con énfasis en el pop. Lo que logra es desenfadado y fresco, interesado en la accesibilidad y la conexión, extendiéndose como un mosaico de pasado y presente".