Bad Bunny será reconocido como el Artista del Siglo 21 en los Billboard 2025

Miami, Estados Unidos.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny será reconocido como Artista del siglo 21 en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán en Miami el próximo 23 de octubre, anunció este jueves la cadena Telemundo y la organización del galardón.

El reconocimiento celebra el dominio histórico del artista puertorriqueño en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs de Billboard durante los últimos 25 años, con múltiples discos y sencillos multiplatino que han roto récords y redefinido los estándares del éxito en la música latina, señala un comunicado. "El reconocimiento a Bad Bunny como Billboard Artista Latino del Siglo 21 está cimentado en su dominio sin precedentes de las listas de Billboard en los últimos 25 años", señala el comunicado. El liderazgo va desde múltiples canciones debutando simultáneamente en los primeros puestos hasta lanzamientos de álbumes que marcaron el centro de la conversación global, incluyendo su desempeño en las listas, lo que estableció un nuevo estándar para la música latina.

Un imperio más allá de la música

Billboard y Telemundo subrayan que más allá de su trayectoria musical, Bad Bunny ha expandido su influencia al cine, la moda y la cultura pop.

El cantante fue el primer artista de habla hispana en encabezar Coachella, y la transmisión global de su último show de residencia en Puerto Rico, 'No me quiero ir de aquí', se convirtió en la presentación de un solo artista más vista en la historia de Amazon Music. Además tiene la gira más taquillera en un solo año y ha sido el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial durante tres años consecutivos. Bad Bunny además hará historia al presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, convirtiéndose en el primer artista latino en solitario en encabezar unos de los espectáculos más vistos del mundo. "Ya sea en el escenario, en la pantalla o en las calles, sus proyectos innovadores y su individualidad sin concesiones han colocado a Bad Bunny en el centro de la cultura global, consolidando su lugar en la historia", subraya el comunicado.