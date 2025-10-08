Mike Johnson propone a cantante country para el Super Bowl en lugar de Bad Bunny

Washington, Estados Unidos.- El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson , criticó este miércoles la elección de Bad Bunny para el intermedio del Super Bowl y propuso en su lugar al cantante de country Lee Greenwood, cuya música suele sonar en los mítines de Donald Trump.

“Ni siquiera sabía quién era Bad Bunny, pero me parece una decisión terrible”, afirmó Johnson al ser preguntado por un reportero en los pasillos del Congreso.

El legislador consideró que el artista “no atrae a un público amplio” como el del Super Bowl, un evento en el que, recordó, “hay muchos ojos puestos”, incluidos los de los más jóvenes.

Johnson sugirió que una opción más apropiada habría sido Greenwood, autor del tema patriótico “God Bless the USA”, convertido en himno no oficial de los republicanos y del movimiento trumpista.

Su opinión coincide con la del propio Trump, quien aseguró no haber oído hablar nunca de Bad Bunny y calificó su elección de “absolutamente ridícula”.