De repartidor a empresario: Wilfredo Posadas y la historia de éxito de Autorrepuestos WH

Tegucigalpa, Honduras.- El éxito y las bendiciones llegaron a la vida de Wilfredo Posadas Matamoros, de tan solo 34 años de edad, gracias a su fe puesta en Dios y al trato amable que siempre ha brindado a sus clientes.

La vida le puso retos en el camino, pero no detenerse fue precisamente lo que le permitió ver materializado su sueño con “Autorrepuestos WH”. Hoy, EL HERALDO comparte la historia de un emprendedor, padre y hombre que, a corta edad, decidió entregar su vida a Dios y eso le ha traído grandes frutos.

Son más de 15 años de experiencia en el mundo de los repuestos los que Wilfredo Posadas carga sobre sus hombros. Su historia es un claro ejemplo de superación y éxito.

Tenía 19 años cuando llegó a una tienda de repuestos en busca de ganarse la vida como repartidor. Sin embargo, su inteligencia y sus ganas de salir adelante le abrieron más puertas y rápidamente escaló a asesor de ventas. Aun así, su meta era otra: convertirse en dueño de su propio negocio.

Para el año 2021, se llenó de la valentía que todo emprendedor necesita y decidió aperturar “Autorrepuestos WH”.

“Comenzar desde abajo es duro. Tuve miedo, pero la mano de Dios no me dejó”, relató Posadas. La tienda abrió sus puertas un año después de la pandemia del covid-19, un contexto que también representó uno de sus mayores temores. No obstante, sus contactos y clientes lo respaldaron. “Ese miedo se fue apagando”, aseguró.

Wilfredo es una de esas historias que inspiran. La experiencia le llegó desde su etapa como repartidor, pero comprender cómo funcionaba el negocio le permitió conocer a fondo el mundo de los repuestos. Hoy, más que vender, ofrece conocimientos y recomendaciones sobre las mejores marcas para cada vehículo.

Heydi Estrada, su esposa, junto a sus hijos Tiffany Eliana y Wilito, son el motor que lo impulsa a seguir creciendo día a día.