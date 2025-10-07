"Absolutamente ridículo": Trump rechaza a Bad Bunny para el show del Super Bowl

Washington, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump lanzó duras críticas contra la NFL por designar al cantante puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl.
Durante su intervención en el programa Greg Kelly Reports, transmitido por Newsmax, calificó la decisión de "absolutamente ridícula".
“Nunca he oído hablar de él (...) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, manifestó el mandatario.
Además de su desacuerdo con la elección del artista, Trump aprovechó la entrevista para censurar algunas reglas técnicas del fútbol americano.
Señaló su rechazo a las nuevas modificaciones en la patada inicial, argumentando que la medida “no es más segura” y “denigra el deporte”.
“Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano”, afirmó.
La participación del intérprete de “Tití me preguntó” en el evento programado para el 8 de febrero en Santa Clara, California, ha provocado controversia entre figuras republicanas, quienes cuestionan que la presentación sea en español.
Tras el anuncio, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, insinuó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) serían desplegados durante el evento. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró posteriormente que no existen planes de operativos migratorios.
Bad Bunny respondió a las críticas durante su aparición en Saturday Night Live, donde ironizó sobre la polémica:
“Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)”, expresó el artista, que también participó en un sketch inspirado en la serie "El Chavo del 8".
El máximo artista latino del siglo XXI, según Billboard
El artista fue escogido por la revista especializada en música Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, según publicó el medio este martes en su página web.
Según explicó Billboard, este ránking se basa en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.
"Bad Bunny continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global", resaltó en su publicación Billboard sobre Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny.
"Benito ha acumulado múltiples éxitos simultáneos al combinar magistralmente sus sencillos con colaboraciones efectivas, logrando liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo", añadió la revista.
Billboard destacó el logro de Bad Bunny, pues el convertirse en el máximo artista latino del siglo XXI, es aún más impresionante porque no apareció en los ránkings de la revista sino hasta 2016.
Su primer tema que se incluyó en las clasificaciones de Billboard fue en el año 2018.
Desde entonces, ha logrado 14 temas número 1 en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums.
Además, ostenta un récord de 89 canciones que han llegado a los primeros 10 en Hot Latin Songs, más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel, con 39 cada uno, desde que la lista comenzó a elaborarse en 1986.
"A lo largo de su carrera, ha demostrado un control incomparable sobre su trayectoria artística, mezclando sin esfuerzo su producción con las historias que quiere contar", abundó Billboard sobre el llamado 'conejo malo'.
Bad Bunny fue también el máximo artista de todos los géneros de Billboard en 2022 y el latino más destacado por quinto año consecutivo, desde 2020 hasta 2024.
Igualmente, con su disco "YHLQMDLG" ("Yo hago lo que me da la gana") logró la marca del álbum de mayor duración como número 1 en la lista de Top Latin Albums, con 70 semanas entre los años 2021 y 2022.
Estos logros, además de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí", de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, del 14 de julio al 20 de septiembre, lo llevó a ser escogido para actuar en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
Ese logro, para Billboard, "es un reflejo más de su inmenso poder de estrella, su profunda conexión con su herencia y su gran vínculo con el público familiarizado con la música latina y, en parte gracias a su talento, con aquellos recién descubriéndola".
La lista de los principales diez artistas latinos la completan en orden Romeo Santos, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna.