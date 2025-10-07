"Absolutamente ridículo": Trump rechaza a Bad Bunny para el show del Super Bowl

Washington, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump lanzó duras críticas contra la NFL por designar al cantante puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl. Durante su intervención en el programa Greg Kelly Reports, transmitido por Newsmax, calificó la decisión de "absolutamente ridícula". “Nunca he oído hablar de él (...) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, manifestó el mandatario. Además de su desacuerdo con la elección del artista, Trump aprovechó la entrevista para censurar algunas reglas técnicas del fútbol americano. Señaló su rechazo a las nuevas modificaciones en la patada inicial, argumentando que la medida “no es más segura” y “denigra el deporte”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano”, afirmó.

La participación del intérprete de “Tití me preguntó” en el evento programado para el 8 de febrero en Santa Clara, California, ha provocado controversia entre figuras republicanas, quienes cuestionan que la presentación sea en español. Tras el anuncio, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, insinuó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) serían desplegados durante el evento. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró posteriormente que no existen planes de operativos migratorios. Bad Bunny respondió a las críticas durante su aparición en Saturday Night Live, donde ironizó sobre la polémica: “Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)”, expresó el artista, que también participó en un sketch inspirado en la serie "El Chavo del 8".

El máximo artista latino del siglo XXI, según Billboard