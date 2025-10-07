Trump asegura que Sean Diddy Combs le pidió el indulto presidencial

Washington, Estados Unidos.-Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este martes que Sean Diddy Combs le pidió el indulto presidencial que lo salvaría de la condena de cuatro años y siete meses en prisión. El mandatario se refirió al Diddy por su antiguo apodo "Puff Daddy" al detallar que recibió la solicitud, sin embargo, no dejó claro si se le concedería.

¿Qué es un indulto presidencial?

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, un presidente tiene "poder de conceder indultos y condonaciones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político".

Condena a Diddy Combs