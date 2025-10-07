Trump asegura que Sean Diddy Combs le pidió el indulto presidencial

Washington, Estados Unidos.-Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este martes que Sean Diddy Combs le pidió el indulto presidencial que lo salvaría de la condena de cuatro años y siete meses en prisión.
El mandatario se refirió al Diddy por su antiguo apodo "Puff Daddy" al detallar que recibió la solicitud, sin embargo, no dejó claro si se le concedería.
¿Qué es un indulto presidencial?
De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, un presidente tiene "poder de conceder indultos y condonaciones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político".
Condena a Diddy Combs
El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue este viernes sentenciado en Nueva York a 50 meses de prisión -alrededor de cuatro años y dos meses- por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares.
Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.
El rapero apenas reaccionó a la sentencia -que también incluye cinco años de libertad supervisada- aunque sí agachó la cabeza y se mantuvo impasible mientras el juez federal que ha llevado el caso, Arun Subramanian, justificaba su decisión.