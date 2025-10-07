  1. Inicio
Taylor Swift explica por qué no actuará en el show de medio tiempo del Super Bowl

Taylor Swift ha aclarado los motivos por los que no actuará en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl

  • 07 de octubre de 2025 a las 09:21
La reciente visita de Taylor Swift al programa The Tonight Show de Jimmy Fallon ha dejado más titulares de los esperados.

Aunque gran parte de la conversación televisada giró en torno a temas ligeros —como una peculiar charla sobre pan—, la versión extendida de la entrevista, publicada en la web y redes sociales del programa, incluye una aclaración relevante sobre uno de los rumores más comentados de los últimos meses: su supuesta negativa a actuar en el espectáculo del descanso de la Super Bowl.

Durante uno de los juegos habituales del presentador, Fallon pidió a la artista confirmar o desmentir algunos rumores circulantes en internet.

Entre ellos, se encontraba la versión de que Swift habría rechazado la propuesta de la NFL porque no obtendría los derechos del metraje de su actuación.

En el programa emitido, la cantante apenas reaccionó con un gesto, sin ofrecer respuesta verbal. Sin embargo, en la grabación completa sí abordó el tema con claridad.

Swift negó de manera rotunda que la cuestión de los derechos audiovisuales tuviera algo que ver con su decisión.

Según explicó, su equipo nunca recibió una propuesta formal para el espectáculo, sino consultas informales de parte de Roc Nation, la compañía de Jay-Z encargada de la producción del evento. “A veces llaman para preguntar cómo me sentiría respecto a algo en general, pero no son conversaciones oficiales”, detalló.

La intérprete añadió que, más allá de la formalidad o no de una oferta, su implicación personal con la NFL hace que no contemple esa posibilidad por el momento.

“Estoy demasiado pendiente de lo que hace Travis [Kelce] cada semana”, afirmó en referencia a su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs. “El fútbol americano es violento, exigente y de una intensidad enorme. No puedo imaginarme preparando una coreografía mientras él está jugándose el físico en el campo”.

Swift subrayó además que su decisión no responde a ninguna petición de Kelce: “Él estaría encantado de que lo hiciera. Pero ahora mismo estoy demasiado concentrada en su temporada”.

