Taylor Swift explica por qué no actuará en el show de medio tiempo del Super Bowl

Aunque gran parte de la conversación televisada giró en torno a temas ligeros —como una peculiar charla sobre pan—, la versión extendida de la entrevista, publicada en la web y redes sociales del programa, incluye una aclaración relevante sobre uno de los rumores más comentados de los últimos meses: su supuesta negativa a actuar en el espectáculo del descanso de la Super Bowl.