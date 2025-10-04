Kristi Noem y Bad Bunny: el Super Bowl entre música y control migratorio

Los Ángeles, Estados Unidos.- La elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ha generado un debate en torno a la política migratoria y la seguridad en eventos masivos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró recientemente que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrá una presencia destacada durante el evento.

En una entrevista con el comentarista Benny Johnson, Noem afirmó: "Estaremos por todo ese lugar. Vamos a hacer cumplir la ley", refiriéndose a la aplicación de la normativa migratoria durante el campeonato de la NFL. Noem sostuvo que los asistentes deben ser "ciudadanos respetuosos de la ley" y defendió su papel en garantizar que los espectadores puedan asistir y retirarse del estadio sin incidentes. Sus comentarios se producen en un contexto de creciente polarización política en Estados Unidos. El conductor de la entrevista, Benny Johnson, sugirió que la NFL podría estar enviando un mensaje al expresidente Donald Trump al elegir a Bad Bunny como artista principal. Al respecto, Noem respondió: "Ellos son débiles y nosotros ganaremos, y Dios nos bendecirá. Al final del día, nos mantendremos firmes".