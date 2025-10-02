Danica Patrick afirma que Bad Bunny “no debería actuar” en el Super Bowl

La expiloto de NASCAR Danica Patrick generó polémica al cuestionar la elección del artista puertorriqueño Bad Bunny como cabeza de cartel del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.
Patrick expresó en su cuenta de X que "ninguna canción en inglés debería permitirse en uno de los eventos televisivos más vistos de Estados Unidos", comentario que provocó una rápida reacción de usuarios y seguidores del cantante.
Varios internautas recordaron que Bad Bunny nació en Puerto Rico, lo que lo convierte en ciudadano estadounidense, y defendieron su derecho a interpretar sus éxitos en español.
A pesar de su decisión de no realizar giras en Estados Unidos por la presencia de ICE en sus conciertos, el cantante ha logrado posicionar cuatro álbumes consecutivos como número uno en el país.
El debate sobre la actuación del intérprete de reguetón y trap se intensificó en redes sociales, donde usuarios señalaron que la lengua de las canciones no debería limitar la participación de un artista en eventos de gran audiencia. Algunos comentarios incluso compararon la reacción de Patrick con la discriminación que ella misma enfrentó durante su carrera en el automovilismo.
Por otra parte, la polémica se enmarca en un contexto más amplio de medidas de seguridad y control migratorio, ya que ICE confirmó el despliegue de agentes durante el evento en Santa Clara, California.
El operativo se vincula con declaraciones del asesor de Donald Trump, Corey Lewandowski, quien argumentó que no existe refugio seguro para personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.
Bad Bunny, que recientemente anunció su participación como anfitrión de la nueva temporada de Saturday Night Live, ha defendido su decisión de no realizar shows en Estados Unidos por motivos de seguridad, sin vincular su elección artística a un rechazo hacia el país.