Bad Bunny desafía a quienes lo cuestionan por cantar en español: “Tienen cuatro meses para aprenderlo”

Los Ángeles, Estados Unidos.- El artista puertorriqueño Bad Bunny aprovechó su más reciente participación en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) para responder a las críticas recibidas tras anunciarse que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Durante su monólogo, el intérprete de "Tití me preguntó" abordó con ironía las reacciones negativas surgidas tras la noticia. “Quizá no lo sepan, pero voy a actuar en el Super Bowl Halftime Show. Estoy muy contento y creo que todos lo están... incluso Fox News”, dijo ante el público, provocando risas en el plató.

A continuación, el programa emitió una secuencia en la que varios presentadores del canal simulaban elogiar al cantante. El músico, de 31 años, continuó su discurso en español, dedicando unas palabras a la comunidad latina en Estados Unidos. "Esto es más que una victoria personal; es un logro para todos nosotros. Nadie podrá borrar nuestra huella ni nuestras contribuciones en este país", afirmó antes de añadir en tono humorístico: "Y si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprenderlo".