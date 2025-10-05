Bad Bunny desafía a quienes lo cuestionan por cantar en español: “Tienen cuatro meses para aprenderlo”

Los Ángeles, Estados Unidos.- El artista puertorriqueño Bad Bunny aprovechó su más reciente participación en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) para responder a las críticas recibidas tras anunciarse que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.
Durante su monólogo, el intérprete de "Tití me preguntó" abordó con ironía las reacciones negativas surgidas tras la noticia. “Quizá no lo sepan, pero voy a actuar en el Super Bowl Halftime Show. Estoy muy contento y creo que todos lo están... incluso Fox News”, dijo ante el público, provocando risas en el plató.
A continuación, el programa emitió una secuencia en la que varios presentadores del canal simulaban elogiar al cantante.
El músico, de 31 años, continuó su discurso en español, dedicando unas palabras a la comunidad latina en Estados Unidos. “Esto es más que una victoria personal; es un logro para todos nosotros. Nadie podrá borrar nuestra huella ni nuestras contribuciones en este país”, afirmó antes de añadir en tono humorístico: “Y si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprenderlo”.
El Super Bowl LVX, patrocinado por Apple Music, se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Será la primera vez que Bad Bunny encabece el espectáculo musical más visto del año en Estados Unidos.
El anuncio, realizado la semana pasada, generó controversia en redes sociales y medios conservadores. Entre las voces críticas destacó la de la ex piloto Danica Patrick, quien cuestionó que el artista no tenga canciones en inglés. “No deberían permitirse artistas sin temas en inglés en uno de los eventos más vistos del país”, escribió en la red X (antes Twitter).
El debate también alcanzó a figuras políticas y comentaristas de la derecha estadounidense. El activista Jack Posobiec responsabilizó a Jay-Z, productor del espectáculo a través de su compañía Roc Nation, por la elección del cantante puertorriqueño.
Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha sido un defensor constante de los derechos de los inmigrantes y crítico de la administración de Donald Trump y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En 2024 manifestó públicamente su apoyo a la entonces candidata demócrata Kamala Harris durante la campaña presidencial.