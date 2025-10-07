Así reaccionó el elenco de "El Chavo del 8" a tributo de Bad Bunny

El homenaje de Saturday Night Live a "El Chavo del 8", protagonizado por Bad Bunny, desató una ola de nostalgia entre los miembros del elenco original. Figuras como Florinda Meza y La Chilindrina compartieron sus impresiones sobre el sketch que revivió el legado de Roberto Gómez Bolaños.
Meza, viuda de Chespirito, fue una de las primeras en pronunciarse.
En su mensaje destacó la calidad artística del puertorriqueño y el respeto mostrado hacia la obra de su esposo.
“Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín”, escribió en su cuenta de Instagram.
La actriz agradeció también el gesto de Saturday Night Live por revivir la icónica relación entre Doña Florinda y el profesor Jirafales.
Por su parte María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, también aplaudió la recreación del programa. Reconoció el trabajo de la comediante Sarah Sherman, quien interpretó su personaje en el sketch.
“Muchas gracias a SNL por darle vida a 'El Chavo'. Gracias @sarahsquirm por el increíble trabajo y @badbunnypr por hacerlo inolvidable”, publicó la actriz.
La cuenta oficial de Chespirito en Instagram se unió a las reacciones: “¡Qué bonita vecindad! Está padrisisísima”, se lee en el comentario dejado en la publicación del programa.
En tanto, Carlos Villagrán, intérprete de "Quico", no se pronunció directamente en sus redes. Sin embargo, circula una supuesta captura de pantalla con un comentario en tono humorístico: “@badbunnypr me tocará cantar el sapito a tu estilo”, aparece en el presunto mensaje.
El sketch del comediante reavivó un clásico que, a casi cinco décadas de su estreno, sigue dejando huella en la cultura popular.