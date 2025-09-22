¿Qué artistas actuarán en vivo en los Billboard Latinos 2025?

Miami, Estados Unidos.- Laura Pausini, Ozuna, La Arrolladora Banda El Limón y Olga Tañón actuarán en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán el 23 de octubre en Miami, Florida, informó este lunes la organización.

La italiana Pausini, quien ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su poderosa voz, recibirá además el Premio Billboard Ícono por sus tres décadas de trayectoria, más de 75 millones de discos vendidos y una presencia continuada en escenarios internacionales. Esta distinción no solo celebra su éxito comercial, sino también su influencia en el panorama musical global, destacándose en diversos géneros como la música pop, balada y música latina. En la primera lista de actuaciones revelada por Billboard también figuran los colombianos Beéle y Juan Duque, quienes se han consolidado como promesas del reguetón y el pop urbano.

A su vez, el venezolano Danny Ocean, con su estilo único que fusiona géneros como el reggae y el pop, promete poner a bailar a los asistentes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La presencia de los mexicanos Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon, quienes representan a la nueva generación del movimiento urbano latino, es un reflejo del constante crecimiento y la diversidad de la música en español. La gala, que tendrá lugar en el teatro James L. Knight Center de Miami (Florida), marcará el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, un evento que reúne a las figuras más destacadas de la música latina. Entre los asistentes a la semana de celebraciones, que se desarrollará entre el 20 y el 24 de octubre, se encontrarán grandes estrellas del género como Myke Towers, Pablo Alborán y Daddy Yankee, quienes se han consagrado como pilares en sus respectivos estilos musicales.