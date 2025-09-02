Laura Pausini se une a campaña por derechos de autor ante inteligencia artificial

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante italiana Laura Pausini se unió este martes a la coalición de más de 30 artistas europeos en una campaña audiovisual que insta a los responsables políticos de la Unión Europea (UE) a proteger a los creadores del uso indebido de su trabajo por parte de empresas de inteligencia artificial (IA) generativa.

"Los artistas deberían tener el control de sus propias obras y poder verificar si su música ha sido utilizada para entrenar modelos de IA. Invito a la Comisión Europea a mantenerse fiel a la ley y a la cultura", afirmó la cantautora en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de la Federación de la Industria Musical Italiana (FIMI).

En la campaña titulada "Mantente fiel a la ley", los artistas lanzan un llamamiento a defender el propósito original de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, el primer marco jurídico en la materia en el mundo aprobado en 2024.

"Los desarrollos tecnológicos son capaces de dar un impulso excepcional al progreso, pero la inteligencia artificial generativa no puede sustituir la creatividad humana, ni puede robar la música", señaló Pausini.