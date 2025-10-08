Revelan cuánto dinero genera el catálogo musical de Bad Bunny a la semana

Los Ángeles, Estados Unidos.- La estrella puertorriqueña Bad Bunny podría estar generando 788,500 dólares semanales por su catálogo musical a través de reproducciones en plataformas digitales en Estados Unidos, según estimaciones de la revista Billboard.

La revista especializada, apoyándose en datos de Luminate, estima que, con base a esas cifras, la actuación del artista puertorriqueño en el Super Bowl podría representar una ganancia neta semanal de casi 1,7 millones de dólares.

Los artistas que han encabezado el espectáculo de uno de los eventos más populares de EE.UU. han experimentado un aumento promedio del 60% en las ganancias de su catálogo durante la segunda semana después del Super Bowl, en comparación con la semana anterior al juego, según los mismos datos.

La designación del puertorriqueño como artista principal del Super Bowl, que se celebrará el próximo 7 de febrero en Santa Clara (California), ha generado críticas entre dirigentes republicanos, que reprochan que su música sea en español.