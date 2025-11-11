Rosalía desafía límites con Lux, su álbum más ambicioso y multilingüe

Por Joe Coscarelli y Jon Caramanica/The New York Times

No hay giro demasiado radical para Rosalía, la innovadora estrella del pop español. Surgió hace una década como una disruptiva alumna estrella del flamenco y, desde entonces, se ha convertido en la principal vanguardista del pop.

Recientemente lanzó “Lux”, su cuarto álbum de estudio. Así como su revolucionario álbum pop revelación, “El Mal Querer”, fue una réplica implícita a la formalidad de su debut, “Los Ángeles”, y la sensualidad industrial de su tercer álbum, “Motomami”, fue una réplica a “El Mal Querer”, “Lux” —un álbum impactante por su audacia formal y su espíritu juguetón— es una réplica a todo aquello. O quizás, una elevación por encima de ello.

“Lux” trata sobre la divinidad femenina, la fe y las brutalidades del amor, y presenta letras cantadas en 13 idiomas: el español nativo de Rosalía, pero también catalán, inglés, latín, siciliano, ucraniano, árabe, alemán y más. Pasó más de dos años trabajando en la música, gran parte de ese tiempo dedicado a aprender a escribir y cantar de forma convincente en otros idiomas.

“Mucho es intentar comprender cómo funcionan otros idiomas”, dijo Rosalía, de 33 años, en una entrevista realizada en inglés con algunas pinceladas de spanglish en Popcast, el programa musical de The New York Times. Pasó tiempo muchísimo con Google Translate y luego hablando con traductores profesionales y profesores.

Finalmente, logró interpretar sus canciones con una maestría adquirida con la práctica, sin ningún truco de inteligencia artificial: “Es todo humano, muy humano”, afirmó.

El álbum es “como un rompecabezas, como un laberinto”, basado tanto en las tradiciones operísticas y clásicas como en el pop. La Orquesta Sinfónica de Londres está presente a lo largo de todo el disco. El sonido es potente y estridente, y en algunos momentos etéreo, como si pisoteara la historia, a sus enemigos y, por consiguiente, a su antigua imagen pública.

Así como Rosalía estudió flamenco para dominarlo y luego adaptarlo a su voluntad, emprendió este estudio como un acto de fidelidad intercultural, pero también como una firme declaración de autoridad y ambición artística. “Es por el amor y la curiosidad —por querer comprender mejor al otro”, dijo.

Estos son extractos editados de la entrevista.

Cada uno de tus proyectos se siente como limpiar totalmente el paladar del anterior. ¿Sientes algún temor ante el lienzo en blanco?

Un lienzo en blanco es como mirar al abismo. Empiezo a sudar frío. Pero al mismo tiempo, hay algo que me incomoda aún más: quedarme quieta.

¿Tiene algo que ver con rechazar lo anterior?

Exacto, 100 por ciento. Todo está en constante movimiento, ¿no? Yo siempre estoy cambiando. Entonces, ¿por qué mi sonido no debería cambiar conmigo?

Y no es sólo rechazar tu trabajo anterior, sino que también parece que observa el panorama pop y dice, implícita o explícitamente, no estamos haciendo lo suficiente.

No miro tanto hacia afuera, sino más bien: ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué no he hecho todavía? ¿Qué necesito hacer? Y creo que mis artistas favoritos, quizás, son aquellos que no te dan lo que quieres, sino lo que necesitas.

Para mí, hacer discotecas es como una excusa para hacer lo que realmente quiero. En este caso, solo quería leer más.

¿Qué estabas leyendo?

Hagiografías. Simone Weil, Chris Kraus. Estas monjas eran poetisas increíbles, grandes artistas; Hildegarda de Bingen, era una polímata, ¿verdad? Era capaz de crear de muchísimas maneras. Hay tantas mujeres increíbles en la historia de las que no escuchamos lo suficiente, de las que no hablamos lo suficiente.

Tus dos discos anteriores parecían proyectarse hacia el exterior, pero tu nuevo disco es diferente, más introspectivo.

El otro día pensaba que había hecho un disco desde una perspectiva muy distinta a la de todos los anteriores.

Estaba escuchando a un hombre que decía que hay dos tipos de confianza. Una se basa en la creencia de que vas a tener éxito. Así que te esfuerzas al máximo para hacer lo que sea necesario.

Hay otra confianza, que quizás sea la ausencia de miedo al fracaso. Creo que hay una entrega en este enfoque. Creo que es la primera vez que me permitió hacer un álbum desde este lugar. Entrega total —esto es lo que realmente necesitaba decir, cantar y hacer.

Te han acusado de apropiación cultural por tomar elementos de culturas ajenas y sacar provecho de ello. ¿Es este álbum una respuesta rebelde a esas críticas?

Soy rebelde en general, ¿vale? Pero creo que se trata más bien de que pertenezco al mundo. Así lo siento.

Me encanta viajar, me encanta aprender de otras personas. ¿Por qué no iba a intentar aprender otro idioma, cantar en otro idioma y expandir mis horizontes como cantante, músico o artista? El mundo está tan conectado.

Tu escucha promedio, incluso si habla español, no entenderá cada palabra. ¿Les pidiendo estás mucho a tus escuchas de asimilar una obra como esta?

Definitivamente. Cuanto más vivimos en la era de la dopamina, más quiero lo contrario. Eso es lo que anhelo.

© 2025 The New York Times Company