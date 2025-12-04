Rosalía vuelve a América con su "Lux Tour 2026" tras cuatro años ausencia

La expectación era máxima en torno a esta gira de la artista española, que comenzará el 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyon (Francia), porque viene precedida por la acogida de "Lux", un éxito de crítica -medios como Rolling Stone lo han considerado uno de los mejores álbumes del año- como de público, después de haber alcanzado el número uno global en Spotify tras su estreno.