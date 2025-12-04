  1. Inicio
Tras detectar una "bolita" en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores

La integrante del pódcast "Las Alucines" instó a sus seguidores a priorizar la autoexploración mamaria y acudir a evaluación médica ante cualquier anomalía

  • 04 de diciembre de 2025 a las 15:56
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
1 de 12

Lupita Villalobos generó inquietud entre sus seguidores tras compartir que detectó un bulto en una de sus mamas, el cual incrementó de tamaño en apenas tres semanas. A continuación los detalles.

 Foto: Instagram | @ferrparra y @buzzfeedlatam y @lasalucines_podcast
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
2 de 12

Esta anomalía la llevó a buscar atención especializada sin demora.

 Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
3 de 12

Su ginecóloga le detalló la diferencia entre un quiste y una lesión que requiere vigilancia inmediata

 Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
4 de 12

Señaló que un bulto móvil o con sensación líquida suele corresponder a un quiste, mientras que una masa fija, dura y sin dolor podría dar pie a un escenario más complejo, como un tumor maligno. Esa información, relató, convirtió su preocupación en urgencia.

 Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
5 de 12

La evaluación prosiguió con un ultrasonido mamario. La primera impresión fue alentadora.

 Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
6 de 12

El médico que realizó este estudio no observó indicios compatibles con cáncer de mama y le explicó que el origen más probable era una fibrosis, algo benigno y habitual.

 Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
7 de 12

Villalobos recordó el momento en que escuchó la frase que la tranquilizó. “No hay nada”, le dijo el especialista, “tus mamas están bien. Me revisó la axila, todo bien, loco, al parecer es fibrosis”, aclaró.

 Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
8 de 12

Aunque el dictamen preliminar ofreció alivio, decidió no dar por concluido el proceso. Su intención es confirmar el diagnóstico con estudios adicionales y otras opiniones médicas.

 Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
9 de 12

“Todavía me voy a revisar para hacer más estudios y quiero otras opiniones, pero en el ultrasonido pues no se ve nada”, afirmó, mostrando que su prioridad es resolver cada duda antes de cerrar este capítulo.

 Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
10 de 12

El mensaje que compartió se presentó como una invitación implícita para que otras mujeres presten atención a cualquier modificación en su cuerpo.

 Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
11 de 12

Villalobos insistió en que la autoexploración mamaria puede marcar una diferencia decisiva y que acudir con especialistas es una medida que no debe postergarse.

 Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
Tras detectar una bolita en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores
12 de 12

La creadora de contenido hermosillense es parte del pódcast "Las Alucines", espacio que fortaleció su presencia digital.

Foto: Instagram | @lupitavillalobossbeltran
