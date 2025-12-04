Tras detectar una "bolita" en sus mamas, Lupita Villalobos alerta a sus seguidores

Lupita Villalobos generó inquietud entre sus seguidores tras compartir que detectó un bulto en una de sus mamas, el cual incrementó de tamaño en apenas tres semanas. A continuación los detalles.
Esta anomalía la llevó a buscar atención especializada sin demora.
Su ginecóloga le detalló la diferencia entre un quiste y una lesión que requiere vigilancia inmediata
Señaló que un bulto móvil o con sensación líquida suele corresponder a un quiste, mientras que una masa fija, dura y sin dolor podría dar pie a un escenario más complejo, como un tumor maligno. Esa información, relató, convirtió su preocupación en urgencia.
La evaluación prosiguió con un ultrasonido mamario. La primera impresión fue alentadora.
El médico que realizó este estudio no observó indicios compatibles con cáncer de mama y le explicó que el origen más probable era una fibrosis, algo benigno y habitual.
Villalobos recordó el momento en que escuchó la frase que la tranquilizó. “No hay nada”, le dijo el especialista, “tus mamas están bien. Me revisó la axila, todo bien, loco, al parecer es fibrosis”, aclaró.
Aunque el dictamen preliminar ofreció alivio, decidió no dar por concluido el proceso. Su intención es confirmar el diagnóstico con estudios adicionales y otras opiniones médicas.
“Todavía me voy a revisar para hacer más estudios y quiero otras opiniones, pero en el ultrasonido pues no se ve nada”, afirmó, mostrando que su prioridad es resolver cada duda antes de cerrar este capítulo.
El mensaje que compartió se presentó como una invitación implícita para que otras mujeres presten atención a cualquier modificación en su cuerpo.
Villalobos insistió en que la autoexploración mamaria puede marcar una diferencia decisiva y que acudir con especialistas es una medida que no debe postergarse.
La creadora de contenido hermosillense es parte del pódcast "Las Alucines", espacio que fortaleció su presencia digital.