Miley Cyrus revela detalles de su compromiso con Maxx Morando

Miley Cyrus compartió abiertamente los detalles de su reciente compromiso con Maxx Morando, confirmando la noticia que circulaba desde inicios de noviembre.
La cantante de 33 años reveló que Morando, de 27, le propuso matrimonio durante un viaje a Asia, en un lugar que buscó especialmente para ella.
“En realidad, nunca había ido a Japón, lo cual hice a propósito. Quería un lugar en el mundo que pudiera ser mi lugar especial, que había reservado para mí”, comentó la exchica Disney en Good Morning America.
La intérprete de Hannah Montana añadió que la propuesta la tomó completamente por sorpresa.
“No me sorprenden fácilmente porque me encanta controlar cada situación, y me había rendido por completo. Y te digo, me quedé muy, muy sorprendida”, señaló.
Morando eligió un anillo de compromiso diseñado por Jacquie Achie, con un diamante de talla cojín de 14 quilates engastado en una banda de oro.
Según Us Weekly, el compromiso se produjo a principios de noviembre y Cyrus fue vista luciendo la joya en Instagram durante su cumpleaños el 23 de noviembre.
La cantante rompió su silencio con la revista People, destacando la importancia de la privacidad de su relación.
"El detalle que puedo compartir es que, para nosotros, nuestra privacidad y el hecho de mantenerlo algo pequeño, ha sido algo que me ha sorprendido que realmente haya podido tener y me ha permitido tener más poder de decisión”, expresó.
Además, Cyrus reconoció que la influencia positiva de Morando en su vida y en su crecimiento personal.
“Maxx y yo llevamos cuatro años juntos, y es muy evidente el drástico crecimiento que he experimentado en esos cuatro años... y mucho de eso es porque tengo una gran pareja. Solo quieres soñar lo más grande posible y quieres tener a alguien a tu lado que siempre te diga que puedes lograrlo”.
Una fuente cercana dijo a Us Weekly que, tras su divorcio de Liam Hemsworth, Cyrus no esperaba volver a casarse, y que Morando ha transformado su perspectiva: “Tienen una relación realmente sana y privada”.