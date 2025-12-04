  1. Inicio
Sharon Osbourne envía mensaje en el primer cumpleaños póstumo de Ozzy: "Nunca soltaré tu mano"

La familia Osbourne rindió homenaje a Ozzy en su primer cumpleaños póstumo con mensajes y fotografías inéditas, incluyendo un arreglo floral en Birmingham

  • 04 de diciembre de 2025 a las 10:16
La familia Osbourne realizó nuevas publicaciones en redes sociales con motivo del cumpleaños de Ozzy Osbourne, una fecha que volvió a reunir a sus integrantes en torno a recuerdos recientes y a expresiones públicas de afecto.

 Foto: Shutterstock
Ozzy falleció el 22 de julio en su casa de Buckinghamshire a causa de una insuficiencia cardíaca, apenas dos semanas después de ofrecer un concierto de despedida en Villa Park, Birmingham, con Black Sabbath. Esa presentación marcó el cierre de una etapa central en su carrera.

 Foto: Shutterstock
Sharon Osbourne publicó en Instagram una serie de fotografías inéditas que recorren distintos momentos de su vida con el músico.

 Foto: Shutterstock
Junto a ellas escribió: “Mi amado esposo, celebro el día en que naciste. Nunca soltaré tu mano hasta que te vea al otro lado”.

 Foto: Shutterstock
En Birmingham, se instaló un arreglo floral en el Black Sabbath Bridge con la frase Happy Birthday Ozzy, acompañado por la canción See You On The Other Side. El arreglo, compuesto por flores blancas y moradas, llevaba una tarjeta firmada por cuatro de los seis hijos del músico. “Te amamos, papi”, se leía en la dedicatoria.

 Foto: Captura de pantalla
Kelly Osbourne también compartió fotografías de su infancia con su padre y añadió: “Feliz cumpleaños, ¡te extraño, papi! Te quiero más que a la vida misma”.

 Foto: Captura de pantalla
Posteriormente publicó imágenes del homenaje en Birmingham y sumó: “No moriste como un hombre ordinario. La vida sin ti es difícil, pero no pasa un día sin que dedique mi vida a amarte y honrar tu legado. Te extraño más que cualquier cosa en el mundo”.

 Foto: Historias de Instagram | @sharonosbourne
Jack Osbourne no publicó tributo debido a su participación en el programa I’m A Celebrity... Get Me Out of Here en Australia, aunque se espera que comparta un mensaje tras concluir su participación.

 Foto: Shutterstock
La salud de Ozzy había sido motivo de preocupación en años recientes.

 Foto: Instagram | @sharonosbourne
Una caída en 2019 agravó problemas físicos preexistentes, y en 2020 reveló públicamente su diagnóstico de Parkinson.

 Foto: Instagram | @sharonosbourne
Sharon ha señalado que los últimos meses fueron especialmente difíciles y agradeció el apoyo de los fans, que le ha permitido mantener estabilidad emocional mientras enfrenta el duelo.

 Foto: Instagram | @sharonosbourne
