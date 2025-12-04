Sharon Osbourne envía mensaje en el primer cumpleaños póstumo de Ozzy: "Nunca soltaré tu mano"

La familia Osbourne realizó nuevas publicaciones en redes sociales con motivo del cumpleaños de Ozzy Osbourne, una fecha que volvió a reunir a sus integrantes en torno a recuerdos recientes y a expresiones públicas de afecto.
Ozzy falleció el 22 de julio en su casa de Buckinghamshire a causa de una insuficiencia cardíaca, apenas dos semanas después de ofrecer un concierto de despedida en Villa Park, Birmingham, con Black Sabbath. Esa presentación marcó el cierre de una etapa central en su carrera.
Sharon Osbourne publicó en Instagram una serie de fotografías inéditas que recorren distintos momentos de su vida con el músico.
Junto a ellas escribió: “Mi amado esposo, celebro el día en que naciste. Nunca soltaré tu mano hasta que te vea al otro lado”.
En Birmingham, se instaló un arreglo floral en el Black Sabbath Bridge con la frase Happy Birthday Ozzy, acompañado por la canción See You On The Other Side. El arreglo, compuesto por flores blancas y moradas, llevaba una tarjeta firmada por cuatro de los seis hijos del músico. “Te amamos, papi”, se leía en la dedicatoria.
Kelly Osbourne también compartió fotografías de su infancia con su padre y añadió: “Feliz cumpleaños, ¡te extraño, papi! Te quiero más que a la vida misma”.
Posteriormente publicó imágenes del homenaje en Birmingham y sumó: “No moriste como un hombre ordinario. La vida sin ti es difícil, pero no pasa un día sin que dedique mi vida a amarte y honrar tu legado. Te extraño más que cualquier cosa en el mundo”.
Jack Osbourne no publicó tributo debido a su participación en el programa I’m A Celebrity... Get Me Out of Here en Australia, aunque se espera que comparta un mensaje tras concluir su participación.
La salud de Ozzy había sido motivo de preocupación en años recientes.
Una caída en 2019 agravó problemas físicos preexistentes, y en 2020 reveló públicamente su diagnóstico de Parkinson.
Sharon ha señalado que los últimos meses fueron especialmente difíciles y agradeció el apoyo de los fans, que le ha permitido mantener estabilidad emocional mientras enfrenta el duelo.