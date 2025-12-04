Miss Haití desafía a Miss Universo y exige auditoría tras declaraciones de Fátima Bosch

La controversia que rodea la última edición de Miss Universo se intensificó luego de que Melissa Sapini, representante de Haití en la competencia, solicitara que un ente externo aclare las denuncias que vienen rodeando al certamen. Su llamado se suma al clima de dudas que persiste desde el regreso de las concursantes tras la final en Tailandia.
La petición de la joven de 22 años fue divulgada a través de People, donde insistió en la necesidad de una auditoría independiente que permita verificar lo ocurrido dentro y fuera del escenario.
El planteamiento emergió poco después de la entrevista que Fátima Bosch ofreció a ABC News el 2 de diciembre, una conversación en la que la mexicana defendió a la organización y restó gravedad a algunos señalamientos.
Sapini subrayó que su postura busca resguardar a quienes temen hablar por las reacciones que puedan enfrentar.
“Esto no se trata de Fátima. Se trata de proteger a las mujeres que no pueden hablar por sí mismas. Representar a Haití ha sido el mayor honor de mi vida, pero este momento es más grande que una corona”, expresó.
La también ex Miss Massachusetts afirmó que la organización “está ofreciendo excusas en lugar de respuestas”, un reclamo que, a su juicio, se hizo más evidente con los comentarios que circularon en redes sociales a raíz de las declaraciones de Bosch sobre las supuestas acusaciones de compra de resultados.
“‘¿Cómo vas a comprar una corona? Tal vez en Walmart puedes comprar una corona, pero no en Miss Universo’”, dijo la reina mexicana en tono irónico.
Otro episodio que Sapini decidió retomar ocurrió el 4 de noviembre durante un livestream en el que coincidieron Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y figura cercana al entorno del concurso. Para la haitiana, ese encuentro marcó un antes y un después. “Yo estaba en esa sala. Todas escuchamos lo que dijo, Culpar a una barrera de idioma es insultante. Sus lágrimas fueron dramáticas, no honestas”, sostuvo.
Mientras varios medios señalaron que Itsaragrisil llamó “dumbhead” ("tonta") a Bosch, un representante de MGI aseguró que el ejecutivo dijo “damage” ("daño") y que la mexicana jamás aclaró el incidente, lo que habría provocado un perjuicio reputacional considerable. El propio Itsaragrisil interpuso recientemente una denuncia por difamación contra la actual Miss Universe, aunque no se han divulgado detalles del proceso.
Para Sapini, el problema excede ese conflicto puntual y refleja una desconexión entre lo que se vive tras bambalinas y la versión que se comparte públicamente. “Respetar la experiencia de Fátima no significa ignorar la nuestra. Pedirle a Miss Universo que investigue a Miss Universo es como pedirle a la policía que se investigue a sí misma nunca dará la verdad completa”, afirmó.
La candidata, quien antes compitió en Miss USA 2024, relató a la revista antes citada que su estadía previa al concurso estuvo atravesada por inquietudes recurrentes entre las participantes. Recordó que durante tres semanas surgieron dudas y observaciones que se repetían constantemente. “Todos los días había algo. Todos los días había susurros entre las chicas ‘¿Estoy exagerando’ ‘¿Esto también te parece raro’”, recordó.
Con su solicitud de auditoría independiente, Sapini busca que la organización recupere la confianza que históricamente ha proyectado en torno a inclusión, liderazgo y camaradería, pilares ahora cuestionados por las voces que piden claridad absoluta sobre lo ocurrido.