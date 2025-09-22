Defensa de exjuez Vallecillo propone a subdirectora de fiscales como testigo clave

Tegucigalpa, Honduras.-En el inicio del juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo, la defensa propuso como testigo a la subdirectora de fiscales del Ministerio Público, María Tejeda Pineda, por considerar que su testimonio es determinante para esclarecer los hechos.

"Como prueba testifical y en atención a los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y admitidos por este órgano jurisdiccional, como ser la prueba testifical número uno, en la que la pretensión probatoria del Ministerio Público es, entre otras, de qué manera el encausado concertó una reunión con la abogada María Tejeda.

Asimismo, basándonos en el dictamen de extracción de dispositivos, que también fue admitido en el cual aparece un hecho nuevo consistente en conversaciones vía WhatsApp entre la señora María Enriqueta Tejeda Pineda y el señor Marco Vallecillo. Se propone, su señoría, citar de carácter urgente a la señora María Enriqueta Tejeda Pineda”, expresó la abogada Ana Rosa Ponce, defensora de Vallecillo.

La defensora explicó que "la pretensión probatoria, su señoría, pues debido a que la señora María Tejeda es mencionada por el supuesto testigo protegido en su declaración, como parte de las personas que supuestamente lo estaban extorsionando, es acreditar que, a través de los oficios de la señora María Tejeda, se concertó, sí, una cita para que el señor Ignacio Williams se reuniera con el fiscal general (Johel Zelaya), pero el objetivo de dicha reunión era exponer una situación relacionada con un cobro indebido que se le estaba realizando al señor Ignacio Williams dentro del Ministerio Público, con el fin de evitar un requerimiento fiscal".

De acuerdo con la defensa, la comparecencia de Tejeda permitiría desvirtuar las acusaciones del testigo protegido, al demostrar que la cita no tenía fines ilícitos, sino que respondía a un procedimiento formal de denuncia sobre actos de corrupción del gobierno anterior.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, la Fiscalía se opuso a la petición.

Las conversaciones de WhatsApp entre Vallecillo y Tejeda, “no son un hecho nuevo; la defensa lo conoce desde hace un año. Si hubieran querido presentar la declaración de la abogada, pudieron hacerlo en fecha 21 de mayo de 2025 en la audiencia de proposición de medios de prueba”, sostuvo la parte acusadora.

El Ministerio Público citó el artículo 320 del Código Procesal Penal, que establece que las pruebas a incorporar deben ser nuevas o no interrumpir el proceso. Añadió que, dado el cargo de la funcionaria, su comparecencia no podría realizarse de manera inmediata, lo que llevaría a suspender el juicio.

El tribunal anunció que se pronunciará en el transcurso del proceso sobre la admisibilidad de esta prueba testifical.

El exjuez Vallecillo es acusado por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.