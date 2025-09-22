Inicia juicio oral y público contra Marco Vallecillo, exjuez acusado de extorsión

Tegucigalpa, Honduras.-Este lunes inicia el juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo, quien es acusado por el Ministerio Público por el delito de extorsión.
El debate comenzó pasadas las 9:00 de la mañana en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, ubicada en la avenida Los Próceres.
El exjuez Vallecillo fue trasladado desde el Comando de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, más conocido como Cobras, hasta los tribunales en la capital hondureña.
Acusación
El Ministerio Público acusa a Vallecillo de haber recibido dinero de un empresario, junto con otros coimputados, a cambio de favores judiciales.
Sin embargo, la defensa "identificó contradicciones entre el requerimiento fiscal y la declaración del testigo protegido, lo que, aseguran, revela inconsistencias en la acusación".
De acuerdo con su versión, "la única ocasión en que el empresario tuvo contacto directo con Vallecillo fue en un encuentro breve en el que este no participó en gestiones ilegales, y que fueron los coimputados quienes exigían dinero en su nombre".
La vocera del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que este lunes "22 de septiembre inicia juicio oral y publico en la causa instruida contra exjuez Marco Antonio Vallecillo, acusado por extorsión".