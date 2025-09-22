Inicia juicio oral y público contra Marco Vallecillo, exjuez acusado de extorsión

Tegucigalpa, Honduras.-Este lunes inicia el juicio oral y público contra el exjuez Marco Vallecillo, quien es acusado por el Ministerio Público por el delito de extorsión.

El debate comenzó pasadas las 9:00 de la mañana en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, ubicada en la avenida Los Próceres.

El exjuez Vallecillo fue trasladado desde el Comando de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, más conocido como Cobras, hasta los tribunales en la capital hondureña.