Carta del exjuez Marco Vallecillo: pide observadores en su juicio oral

Tegucigalpa, Honduras.- El exjuez Marco Antonio Vallecillo, en una carta pública difundida desde prisión, solicitó a organismos de derechos humanos, medios de comunicación y a la comunidad internacional actuar como observadores en el juicio oral y público que se desarrollará a partir del 22 de septiembre en su contra.

En el documento, Vallecillo afirmó que su proceso está marcado por “abismal desigualdad procesal, saña y reiterada violación” a sus derechos fundamentales.

“Hoy ya no soy juez; solo soy un esposo, padre e hijo ausente”, expresó, al tiempo que clamó porque su proceso se realice en condiciones de igualdad, justicia y publicidad, sin presiones externas ni injerencias.

El exfuncionario judicial rechazó haber tenido participación en el delito que se le imputa.

“Declaro y con convicción informo que no tuve ningún grado de participación en el delito que se me imputa. Aclaro además, que si en algún momento acepté responsabilidad penal por un delito que no cometí, fue únicamente porque preferí una condena que sepultara mi carrera judicial antes que la tortura de vivir lejos de mi familia y de mi hogar”, sostuvo.

También denunció que desde su aprehensión su vida e integridad física han estado en riesgo y cuestionó el uso de su imagen esposado en medios de comunicación, lo que —según él— vulneró su derecho a la presunción de inocencia.

“Clamo a las autoridades que deje de usarse mi proceso como un espectáculo mediático y que se permita que la sociedad nacional e internacional conozca de primera mano los pormenores del juicio”, enfatizó.