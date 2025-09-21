Defensa señala pruebas ilegales y vicios de origen en proceso del exjuez Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras.-El proceso judicial contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo, acusado por el delito de extorsión, se encamina este lunes hacia la etapa de juicio oral bajo un ambiente marcado por la controversia.
Su defensa, en un informe legal al que tuvo acceso EL HERALDO, sostiene que el expediente está plagado de irregularidades que comprometen el respeto al debido proceso, a los derechos fundamentales y a la independencia judicial en Honduras.
Los abogados aseguran que desde el inicio se cometieron errores graves. "Uno de ellos fue la ejecución de una entrega controlada de dinero el 3 de agosto de 2024, sin autorización judicial, pese a que la ley establece que estas técnicas de investigación solo pueden realizarse con resolución fundada de un juez competente", subraya el informe.
A criterio de la defensa de Vallecillo, no solo hubo abuso de autoridad, sino también inducción al delito, lo que convierte la diligencia en ilegal y contaminante de la prueba.
A ello se suma la omisión del trámite de antejuicio, requisito que el Código Procesal Penal impone cuando se pretende procesar penalmente a jueces o magistrados.
El antejuicio, según explican, es una herramienta que protege la independencia judicial y evita que funcionarios sean objeto de persecuciones arbitrarias o políticas.
Para la defensa, "al no haberse cumplido con esta formalidad, el caso carece de legitimidad desde su origen y debería declararse nulo".
Otro de los señalamientos es que el juez que conoció inicialmente el caso, Juan Carlos Colindres, "no estaba juramentado en el circuito judicial correspondiente, lo que violaría la garantía constitucional de juez natural. Esta garantía, consagrada en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos, exige que toda persona sea juzgada por un tribunal previamente establecido por ley y con competencia real sobre el caso”.
Según la defensa, Colindres “únicamente tenía facultades para conocer allanamientos y no procesos penales de esta naturaleza, lo que convierte su actuación en ilegal”.
Exhibición personal
La exposición pública del exjuez el día de su captura también figura entre las denuncias.
“Fue exhibido como un trofeo”, señala al informe, al recordar que la Constitución prohíbe presentar a una persona como culpable antes de que exista sentencia firme.
En el desarrollo del proceso, la defensa sostiene que Vallecillo fue retirado de una audiencia de prueba anticipada a pesar de existir una resolución que le garantizaba su presencia, lo que constituye una restricción ilegítima a su derecho de defensa.
Además, denuncian que “se le negó representarse en causa propia, algo permitido por la legislación, y que no se exigió un informe psicológico indispensable para validar el testimonio del testigo protegido, requisito establecido en casos de extorsión para evitar acusaciones falsas”.
En su ausencia, afirman, el testimonio carece de los mínimos requisitos de legalidad.
En el plano político e institucional, el caso ha estado rodeado de controversia, subrayan en el informe los abogados defensores de Vallecillo.
Aseguran que autoridades del Poder Ejecutivo y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, emitieron declaraciones públicas que daban por sentado que el exjuez Vallecillo debía ser castigado, incluso antes de la audiencia inicial.
A criterio de los abogados, "estas manifestaciones enviaron un mensaje directo a jueces y a la sociedad, marcando una percepción de culpabilidad anticipada y debilitando la imparcialidad del proceso".
Acusación
El Ministerio Público acusa a Vallecillo de haber recibido dinero de un empresario, junto con otros coimputados, a cambio de favores judiciales.
Sin embargo, la defensa "identificó contradicciones entre el requerimiento fiscal y la declaración del testigo protegido, lo que, aseguran, revela inconsistencias en la acusación".
De acuerdo con su versión, "la única ocasión en que el empresario tuvo contacto directo con Vallecillo fue en un encuentro breve en el que este no participó en gestiones ilegales, y que fueron los coimputados quienes exigían dinero en su nombre".
La vocera del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que este lunes "22 de septiembre inicia juicio oral y publico en la causa instruida contra exjuez Marco Antonio Vallecillo, acusado por extorsión".
El debate comenzará a las 9:00 de la mañana en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, ubicada en la avenida Los Próceres, declaró.
El Ministerio Público, por su parte, anunció que la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia presentará 20 medios de pruebas, entre ellos el testimonio de dos testigos protegidos, vaciados telefónicos, pruebas documentales y periciales, entre otros.