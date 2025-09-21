Defensa señala pruebas ilegales y vicios de origen en proceso del exjuez Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras.-El proceso judicial contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo, acusado por el delito de extorsión, se encamina este lunes hacia la etapa de juicio oral bajo un ambiente marcado por la controversia.

Su defensa, en un informe legal al que tuvo acceso EL HERALDO, sostiene que el expediente está plagado de irregularidades que comprometen el respeto al debido proceso, a los derechos fundamentales y a la independencia judicial en Honduras.

Los abogados aseguran que desde el inicio se cometieron errores graves. "Uno de ellos fue la ejecución de una entrega controlada de dinero el 3 de agosto de 2024, sin autorización judicial, pese a que la ley establece que estas técnicas de investigación solo pueden realizarse con resolución fundada de un juez competente", subraya el informe.

A criterio de la defensa de Vallecillo, no solo hubo abuso de autoridad, sino también inducción al delito, lo que convierte la diligencia en ilegal y contaminante de la prueba.

A ello se suma la omisión del trámite de antejuicio, requisito que el Código Procesal Penal impone cuando se pretende procesar penalmente a jueces o magistrados.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El antejuicio, según explican, es una herramienta que protege la independencia judicial y evita que funcionarios sean objeto de persecuciones arbitrarias o políticas.

Para la defensa, "al no haberse cumplido con esta formalidad, el caso carece de legitimidad desde su origen y debería declararse nulo".

Otro de los señalamientos es que el juez que conoció inicialmente el caso, Juan Carlos Colindres, "no estaba juramentado en el circuito judicial correspondiente, lo que violaría la garantía constitucional de juez natural. Esta garantía, consagrada en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos, exige que toda persona sea juzgada por un tribunal previamente establecido por ley y con competencia real sobre el caso”.

Según la defensa, Colindres “únicamente tenía facultades para conocer allanamientos y no procesos penales de esta naturaleza, lo que convierte su actuación en ilegal”.