Luego de 22 días consecutivos de protestas, enfermeras logran acuerdo con la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.-Tras 22 días de protestas, asambleas informativas y movilizaciones a nivel nacional, las enfermeras auxiliares y las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) llegaron a acuerdos que pone fin a la crisis sanitaria. Este lunes, luego del diálogo que sostuvieron ambas partes, se acordó suspender las asambleas informativas que el personal auxiliar de enfermería mantenían a nivel nacional desde el 1 de septiembre.

Mientras que por parte de las autoridades sanitarias se decidió dejar sin valor y efecto las sanciones y audiencias de descargo que se impusieron a más de 100 enfermeras por dejar sus puestos de trabajo. "Hoy ya se firmaron las actas de compromiso en el que se suspenden las asambleas informativas a partir del turno B, así que estar atentos todos los directores de hospitales, regiones y establecimientos de salud, que el personal de enfermería estará reanudando sus labores", dijo la viceministra de Salud Nerza Paz, en conferencia de prensa. Una de las dos actas que se firmaron establece que la Sesal no tomará represalias contra el gremio. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "En este punto lo que se acordó es que se van a hacer las diligencias de todas las audiencias de descargo convocadas después del 17 de septiembre para ser suspendidas; las de antes de esa fecha se van a realizar para cerrar los expedientes de las compañeras, pero no se les hará ninguna sanción", detalló Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH).