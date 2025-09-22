  1. Inicio
Luego de 22 días consecutivos de protestas, enfermeras logran acuerdo con la Sesal

El personal de enfermería regresa a sus puestos de trabajo desde la tarde de este lunes, mientras la Sesal se comprometió a dejar sin valor y efecto las audiencias de descargo

  • 22 de septiembre de 2025 a las 13:38
La protesta de las enfermeras por el incumplimiento a los acuerdos anteriormente firmados comenzó el 1 de septiembre.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Tras 22 días de protestas, asambleas informativas y movilizaciones a nivel nacional, las enfermeras auxiliares y las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) llegaron a acuerdos que pone fin a la crisis sanitaria.

Este lunes, luego del diálogo que sostuvieron ambas partes, se acordó suspender las asambleas informativas que el personal auxiliar de enfermería mantenían a nivel nacional desde el 1 de septiembre.

Conflicto entre enfermeras y gobierno podría afectar cobertura de vacunación

Mientras que por parte de las autoridades sanitarias se decidió dejar sin valor y efecto las sanciones y audiencias de descargo que se impusieron a más de 100 enfermeras por dejar sus puestos de trabajo.

"Hoy ya se firmaron las actas de compromiso en el que se suspenden las asambleas informativas a partir del turno B, así que estar atentos todos los directores de hospitales, regiones y establecimientos de salud, que el personal de enfermería estará reanudando sus labores", dijo la viceministra de Salud Nerza Paz, en conferencia de prensa.

Una de las dos actas que se firmaron establece que la Sesal no tomará represalias contra el gremio.

"En este punto lo que se acordó es que se van a hacer las diligencias de todas las audiencias de descargo convocadas después del 17 de septiembre para ser suspendidas; las de antes de esa fecha se van a realizar para cerrar los expedientes de las compañeras, pero no se les hará ninguna sanción", detalló Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH).

Sin respuestas del Estado, enfermeras auxiliares siguen en huelga a nivel nacional

Mientras que la otra establece los 14 puntos en los acuerdos, entre los que resalta mejora de las condiciones de las enfermeras, asegurar el reajuste salarial que sería de unos 2,000 lempiras; así como el pago de colaterales para el próximo año, entre otros puntos.

Orellana advirtió a las autoridades de la Sesal que cumpla con los acuerdos, de lo contrario volverán a las calles. "Esperamos que se respete los acuerdos que se suscribieron, para que al final se pueda restablecer la regularidad de los servicios, porque ante el incumplimiento volveremos a las calles, por lo que esperamos que no vuelva a suceder", manifestó.

Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

