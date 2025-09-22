Exjuez Marco Vallecillo defiende su inocencia: “Este caso es una patraña”​​​

Tegucigalpa, Honduras.-El exjuez Marco Antonio Vallecillo Venegas rompió el silencio en el inicio de su juicio oral y público por el delito de extorsión. Ante el Tribunal de Sentencia, la Fiscalía, su defensa y el público presente, declaró que es inocente y narró, paso a paso, los hechos que lo vinculan al proceso. “Declaro y juro ante cada uno de los que están aquí presentes y delante de la presencia de Dios, que todo lo que voy a decir es verdad. Y esta es mi verdad”, dijo. Vallecillo recordó su trayectoria profesional desde 2016, cuando fue nombrado juez de letras, así como su labor como docente en la Universidad Tecnológica Centroamericana desde 2017. Contó que ha sido expositor en congresos nacionales e internacionales y que representó a la Corte Suprema de Justicia en distintos escenarios. “Desde el día de mi nombramiento como juez, siempre ha primado en mí el deseo de hacer las cosas bien. Nunca he cometido el delito de extorsión. En ningún momento, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia”, enfatizó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Origen

Su relato situó el origen del caso a mediados de julio de 2024. Según dijo, Nelson Omar Sierra, un comerciante cercano a David Ignacio Williams Guillén, llegó a su despacho para consultarle si existía un requerimiento fiscal contra este último. “Le dije a Nelson Sierra que dejara de andar inventando mierdas y que no preguntara de casos que no le importaban, porque él no era abogado. Los que me conocen saben que con corruptos no me siento ni siquiera a tomar café”, señaló. De acuerdo con Vallecillo, Sierra le explicó que Williams estaba siendo presionado desde dentro del Ministerio Público con cobros de 150 mil lempiras mensuales a cambio de información sobre investigaciones en su contra. Ante ello, aseguró que se comprometió a comunicar la situación al fiscal general, Johel Zelaya. El 31 de julio, en el marco de la presentación del caso de las “casas contenedores”, Vallecillo coincidió con el fiscal general, con la subdirectora de fiscales, María Enriqueta Tejeda, y con el fiscal Luis Javier Santos. “Les comento que hay una persona que está siendo extorsionada desde adentro del Ministerio Público, y que están utilizando mi nombre, el del fiscal general y el de María Tejeda”, afirmó. Según su testimonio, en esa ocasión recibió la instrucción de que María Tejeda atendería a Williams el lunes siguiente a las 7:00 de la mañana. Por ello, avisó a Sierra para coordinar la cita. Vallecillo explicó que su defensa pidió la declaración de María Tejeda porque ella fue parte directa de esos contactos. “El día 12 de agosto el abogado Reynaldo Leyva llevó documentación a la señora Tejeda. Yo le envié un mensaje y ella me respondió. Al día siguiente recibí otro mensaje, reenviado por el fiscal general, confirmando que atenderían al testigo el 16 de agosto”, relató. Vallecillo admitió que realizó varias llamadas a Sierra para saber cómo había transcurrido la reunión, pero negó que tuviera algún interés personal más allá de lo institucional. Uno de los pasajes más tensos de su testimonio fue cuando recordó el momento en que Williams lo invitó a almorzar. “Me invitó a almorzar y le respondí: disculpe, don Ignacio, yo no como con corruptos. Usted no quiere ser amigo de Marco, quiere ser amigo del juez de jurisdicción nacional. Y le dije, perdón a los nacionalistas, pero yo no me reúno con pendejos cachurecos”, aseguró. Dijo que "recibí varias llamadas de Nelson, incluso llegó hasta la escuela de música para decirme que Ignacio estaba feliz por la reunión en el Ministerio Público y que me quería invitar a cenar. Yo no acepté, nunca fui a esa cena”. Vallecillo negó tener contacto directo con Williams:“Tengo 21,300 y la calavera de contactos. Nunca van a encontrar en mi teléfono un número que se ha dado el señor David Ignacio Williams. Ni siquiera he guardado en mi teléfono a ese señor”. Explicó que fue Sierra quien lo llamó y le insistió en que Williams quería hablar con él. “Yo le dije, don Ignacio, yo no tengo nada que hablar con usted”, recordó. De acuerdo con su versión, Sierra le transmitió que el fiscal general le había enviado un mensaje estrictamente personal, lo que lo llevó a aceptar un encuentro.

La reunión