Cerca de una maleta con ropa, así fue hallado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara

Cerca de una maleta que estaba llena de ropa fue encontrado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara. Esto es lo que se sabe sobre este femicidio

  • 22 de septiembre de 2025 a las 12:21
1 de 10

Con una maleta llena de ropa y una identidad, así fue encontrado un cadáver, la tarde de este lunes 22 de septiembre. Esto se sabe de este caso que se registró en Tacaulapa, Tencoa, en Santa Bárbara.

 Fotos: Cortesía - Facebook Noticias de Honduras
Cerca de una maleta con ropa, así fue hallado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara
2 de 10

El cuerpo de la fémina fue encontrado en Tacaulpa, sector de Las Quebradas, Santa Bárbara.

 Foto: Cortesía - Facebook Noticias de Honduras
Cerca de una maleta con ropa, así fue hallado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara
3 de 10

El cuerpo estaba en un sector solitario y lleno de maleza. Hasta el momento se desconoce cómo dieron las autoridades con este cadáver.

 Foto: Cortesía - Facebook Noticias de Honduras
Cerca de una maleta con ropa, así fue hallado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara
4 de 10

A pocos metros de donde estaba el cuerpo, fue encontrada una maleta que contenía ropa de mujer.

 Foto: Cortesía - Facebook Noticias de Honduras
Cerca de una maleta con ropa, así fue hallado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara
5 de 10

El cuerpo de la fémina ya estaba en avanzado estado de descomposición

 Foto: Cortesía - Facebook Noticias de Honduras
Cerca de una maleta con ropa, así fue hallado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara
6 de 10

El cadáver estaba entre la maleza, a la altura del desvío hacia Agua Blanquita, en la carretera RN-20. El hallazgo fue reportado por vecinos de la zona.

 Foto: Cortesía - Facebook Noticias de Honduras
Cerca de una maleta con ropa, así fue hallado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara
7 de 10

Las autoridades llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen.

 Foto: Cortesía - Facebook Noticias de Honduras
Cerca de una maleta con ropa, así fue hallado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara
8 de 10

Hasta el momento no se tienen detalles de lo ocurrido. Vecinos del sector llegaron para ver qué pasaba en el lugar.

 Foto: Cortesía - Facebook Noticias de Honduras
Cerca de una maleta con ropa, así fue hallado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara
9 de 10

Elementos de la Policía Nacional y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la zona para confirmar el hecho e indagar sobre la muerte de esta persona.

 Foto: Cortesía - Facebook Noticias de Honduras
Cerca de una maleta con ropa, así fue hallado el cadáver de una mujer en Santa Bárbara
10 de 10

En el lugar se encontró la identidad de Carla Sofía Mejía Avilez. Se presume que pertenece a la ahora occisa.

 Foto: Cortesía - Facebook Noticias de Honduras
