Enfermeras auxiliares se toman el Centro Cívico Gubernamental tras fracaso del diálogo con la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.- Cerrados amanecen los accesos al Centro Cívico Gubernamental (CCG) con el paro de auxiliares de enfermería en Honduras, alcanzando este viernes el día número 18 en protestas, luego de que el diálogo con la Secretaría de Salud (Sesal) se interrumpiera por desacuerdos sobre las audiencias de descargo para el personal que mantiene la huelga. Desde antes de las 6 de la mañana, enfermeras auxiliares de San Pedro Sula y La Ceiba se trasladaron a Tegucigalpa para sumarse al plantón, donde bloquearon los portones. Las manifestaciones, dirigidas por la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (Aneeah), iniciaron hace tres semanas, donde entre sus exigencias se encuentran mejoras salariales, contratación de personal e inversión en equipos.

Aunque las negociaciones hasta el miércoles iban en la misma dirección, este jueves el diálogo se rompió al no concordar con el tema de las audiencias de descargo para el personal de salud. Nerza Paz, viceministra de Salud, lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo en el último de los 15 puntos, que buscaba garantizar que no se aplicaran represalias contra quienes participan en la huelga.

La funcionaria explicó que las audiencias ya notificadas permiten al personal defenderse ante posibles sanciones, siguiendo los procedimientos administrativos establecidos por la ley. Y aunque Carla Paredes, ministra de Salud, instruyó suspender hasta nuevo aviso todas las citatorias de audiencia de descargo por ausencias, esta medida solo beneficia a las enfermeras que aún no han sido notificadas.

Personal citado