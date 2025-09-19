Enfermeras auxiliares se toman el Centro Cívico Gubernamental tras fracaso del diálogo con la Sesal

La Aneeah asegura que cerca de 200 trabajadores fueron citados o ya participaron en dichas audiencias; sin embargo, la Sesal sostiene que el número real ronda los 100.Las autoridades sanitarias aclararon que los procedimientos administrativos no se pueden cancelar para quienes ya fueron notificadas, mientras que solo se suspendieron las citaciones pendientes.Frente a este panorama, el personal de salud decidió retomar las movilizaciones que habían detenido temporalmente durante las negociaciones, advirtiendo que las acciones se intensificarán en todo el país.Josué Orellana, presidente de la Aneeah, insistió en que continuarán con las protestas y solicitó la intervención de la presidenta Xiomara Castro para resolver la situación. “Hay un capricho de una persona de la Sesal, por lo que la situación parece personal con el gremio. Ahora volvemos a las calles y seguimos con asambleas informativas; nos tendrán que despedir a todos”, afirmó.