¿De qué hablaron Xiomara Castro y el papa León XIV en su encuentro en el Vaticano?

Desde el día miércoles, la mandataria hondureña viajó a Roma para el encuentro con el papa León XIV, donde sostuvo una reunión en la Secretaría de Estado

  • 19 de septiembre de 2025 a las 07:47
La mandataria hondureña reafirmó el compromiso de su gobierno con los principios de paz, justicia social y solidaridad.

 Foto: Cortesía @VATICAN MEDIA

Ciudad del Vaticano.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha sido recibida este viernes por el papa León XIV en el Vaticano, con cuyas autoridades ha abordado después temas como la situación sociopolítica de la región o la inmigración.

El encuentro con el nuevo papa tuvo lugar en el Palacio Apostólico y después la mandataria se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul R. Gallagher.

En la reunión en la Secretaría de Estado vaticana, se ha aludido a "las buenas relaciones" bilaterales y se ha estudiado el papel de la iglesia y del Estado en el ámbito social, educativo y en la protección de los inmigrantes, según un comunicado de la Santa Sede.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

