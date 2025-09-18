¿Cuándo se reunirá la presidenta Xiomara Castro con el papa León XIV?

Castro Sarmiento viajó al Vaticano luego de las fiestas patrias, junto a un considerable grupo de periodistas que dan cobertura el encuentro entra la jefa de Estado y el máximo líder de la iglesia Católica .

Roma, Italia.- La presidenta Xiomara Castro está a horas de reunirse por primera vez con el papa León XIV , sumo pontífice elegido en abril pasado tras la muerte de Francisco .

¿Cuándo será la reunión? El gobierno de Honduras confirmó que el encuentro será este viernes 19 de septiembre a las 2:00 AM, hora de Honduras.

La embajadora de Honduras ante la Santa Sede, Gilliam Gómez, precisó que la reunión durará aproximadamente 20 minutos y no se brindarán detalles previos sobre los temas a tratar.

Gómez puntualizó que los acuerdos o temas hablados pueden ser divulgados, siempre y cuando, tanto el papa como la presidenta estén de acuerdo.

"Los temas a tratar son muy privados porque en el encuentro solo entra su santidad y la presidenta, es un encuentro completamente privado y después de eso, en común acuerdo, divulgan lo que quieran divulgar", contó Gómez.

Esta es la tercera vez que Xiomara Castro viaja al Vaticano: en octubre de 2022 fue recibido por el papa Francisco y en abril del presente año estuvo en sus actos fúnebres.