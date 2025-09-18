¿Cuándo se reunirá la presidenta Xiomara Castro con el papa León XIV?

Roma, Italia.- La presidenta Xiomara Castro está a horas de reunirse por primera vez con el papa León XIV, sumo pontífice elegido en abril pasado tras la muerte de Francisco.
Castro Sarmiento viajó al Vaticano luego de las fiestas patrias, junto a un considerable grupo de periodistas que dan cobertura el encuentro entra la jefa de Estado y el máximo líder de la iglesia Católica.
¿Cuándo será la reunión? El gobierno de Honduras confirmó que el encuentro será este viernes 19 de septiembre a las 2:00 AM, hora de Honduras.
La embajadora de Honduras ante la Santa Sede, Gilliam Gómez, precisó que la reunión durará aproximadamente 20 minutos y no se brindarán detalles previos sobre los temas a tratar.
Gómez puntualizó que los acuerdos o temas hablados pueden ser divulgados, siempre y cuando, tanto el papa como la presidenta estén de acuerdo.
"Los temas a tratar son muy privados porque en el encuentro solo entra su santidad y la presidenta, es un encuentro completamente privado y después de eso, en común acuerdo, divulgan lo que quieran divulgar", contó Gómez.
Esta es la tercera vez que Xiomara Castro viaja al Vaticano: en octubre de 2022 fue recibido por el papa Francisco y en abril del presente año estuvo en sus actos fúnebres.
Xiomara Castro ha visitado 19 países durante su mandato, el cual finaliza el 27 de enero del 2026.
La presidenta salió el 16 de septiembre a territorio italiano en horas de la tarde, procedente de San Pedro Sula.