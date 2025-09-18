Fracasa el diálogo entre auxiliares de enfermería y la Sesal; continúan las protestas

Tegucigalpa, Honduras.- El diálogo entre las enfermeras auxiliares y la Secretaría de Salud (Sesal) fracasó al no ponerse de acuerdo ambas partes en uno de los 15 puntos, por lo que las protestas continuarán. Pese a que las negociaciones hasta el miércoles iban por buen camino, este jueves el diálogo se rompió al no concordar con el tema de las audiencias de descargo para el personal auxiliar de enfermería que se mantiene en paro de labores desde hace 18 días. De acuerdo a la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras (ANEEAH) son unas 200 compañeras que fueron citadas o ya se les hizo audiencias; sin embargo, la Sesal desmintió la cifra y asegura que son alrededor de 100. A las enfermeras que se les citó a una audiencia, ya no se les puede cancelar la misma, señalan las autoridades sanitarias, por lo que el procedimiento administrativo deben continuar.

Únicamente se suspendieron las citas que aún no habían sido entregadas a las empleadas de salud. Eso llevo al gremio a reactivar las movilizaciones que fueron suspendidas durante el diálogo; además, advierten que intensificarán las acciones a nivel nacional. Josué Orellana, presidente de la ANEEAH indicó que continuarán en las calles exigiendo que les resuelvan las demandas, además pidió la intervención de la presidenta Xiomara Castro. "Hay un capricho de una persona de la Sesal, por lo que la situación parece personal con el gremio. Ahora volvemos a las calles y seguimos con asambleas informativas; nos tendrán que despedir a todos", apuntó. Por su parte, Nerza Paz, viceministra de Salud, lamentó que no se pusieron de acuerdo en uno de los 15 puntos que dialogaron el pasado miércoles.

Detalló que lo que pide la comisión que representa a las enfermeras auxiliares no es posible, porque se debe respetar el trámite administrativo que se hizo al citar a las enfermeras "Las citatorias de las audiencias que ya se han enviado, que no son 200 como han manifestado, andan alrededor de 100; ellas tienen la oportunidad de poder desvirtuar lo que ellas consideran que no han cometido y con base en eso se hacen los dictámenes", dijo. Ante el rechazo del gremio, las autoridades de la Sesal, propusieron suspender todas las audiencias de descargo; sin embargo, se les deducirá los días de salario a quienes no han estado en sus puestos de trabajo. Las enfermeras cuestionaron la falta de voluntad por parte de las autoridades sanitarias para resolver la situación, y lamentaron las propuestas que están dando.