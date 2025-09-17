Acercamiento entre enfermeras y la Sesal inicia, pero asambleas informativas se mantienen

Tegucigalpa, Honduras.- El conflicto entre las enfermeras auxiliares y la Secretaría de Salud (Sesal) parece estar a punto de llegar a su fin luego que se lograrán los primeros acercamientos y acuerdos parciales entre ambas partes. Tras 17 días de protestas, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) se reunió con las autoridades de la Sesal y lograron avanzar en algunos temas este miércoles. Sin embargo, las asambleas informativas continuarán hasta que se firme una acta de compromiso en la que se establezcan que no habrá represalias contra el gremio por las acciones de protesta que llevan tres semanas.

Josué Orellana, presidente de la ANEEAH, explicó que durante la reunión que se desarrolló se dieron avances significativos. "Se tuvo algunos avances, pero falta un punto en específico que es el tema de las no represalias, una vez que este tema se llegue a un acuerdo, en ese momento nosotros estamos dispuestos a suscribir el acta de compromiso y a incorporarnos a nuestros puestos de trabajo de manera inmediata", explicó Orellana a EL HERALDO. Aunque las autoridades emitieron una circular a los jefes de las regiones sanitarias en la que instruyen que las citatorias a audiencias de descargo que no habían sido entregadas a las enfermeras sean suspendidas hasta nueva orden. Lo que busca el gremio es que se establezca mediante un acta firmada que no habrá más sanciones contra el gremio y que se retirarán las audiencias de descargo que ya fueron hechas y notificadas a sus compañeras, que se estima fueron unas 70 a nivel nacional. "Eso demuestra que hay interés de poder resolver, ahora nos quedamos a la espera que se llame a la comisión y que se firme una acta que diga no represalias; en ningún momento se puede firmar una acta de compromiso que no tenga este punto. No es justo que suspendamos una acción y volvamos a trabajar y ellos no suspendan las acciones que han emprendido hasta hoy", dijo Orellana.

El presidente de la ANEEAH afirmó que las movilizaciones que se venían dando en los últimos días a nivel nacional se suspenden y solamente se mantendrán las asambleas informativas en los establecimientos de salud, esto como un acto de la voluntad que tiene el gremio para resolver el conflicto.

Acuerdos

Entre los puntos que el gremio demanda a las autoridades sanitarias es el reajuste a la base salarial de las enfermeras, que si bien no se ha acordado de cuánto será, se quedó que se iniciarán las acciones administrativas para que el próximo año se establezca este beneficio. Las enfermeras actualmente que reciben un sueldo de más de 17,000 lempiras, solicitan que el reajuste al salario base del gremio sea de más de 19,000 lempiras. Respecto a la contratación de más personal, se estableció que debido a la falta de presupuesto este año no se podrá contratar; sin embargo, el personal que se empleó durante las protestas no será despedido; el tema se tocará en 2026. Este año se resolverán las situaciones que no requieren de un presupuesto como tal, entre ellas las condiciones de trabajo del gremio que han estado denunciando las enfermeras.

La Sesal llamó para este jueves a las enfermeras para continuar con las negociaciones.



