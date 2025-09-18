Dagoberto Rodríguez denuncia ante la Fiscalía al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Honduras y director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, presentó este jueves una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Rodríguez acusa al alto mando militar de los delitos de agresiones, amenazas, difamación e injuria con publicidad, en perjuicio de su dignidad, honor y seguridad personal.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especial de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El comunicador denunció que el 26 de mayo de 2025, el periódico oficial FF AA Digital, en su edición 119-2025, publicó su fotografía junto a los periodistas Juan Carlos Sierra y Rodrigo Wong Arévalo bajo el titular: “Sicarios de la verdad”.

Rodríguez consideró esta publicación como un acto de estigmatización e incitación al odio proveniente directamente de la institución castrense y de su máximo jefe.

En la denuncia, el periodista advierte que la difusión masiva del contenido en redes sociales oficiales de las Fuerzas Armadas pone en riesgo su vida, la de su familia y la de sus colegas, al convertirlos en blanco de hostilidad social y política.

"Esta publicación me señala de manera pública, sin fundamento alguno, como parte de un grupo de comunicadores que supuestamente difunde información falsa, constituyendo un acto de grave estigmatización, incitación al odio, difamación e incitación a la hostilidad social en mi contra, emanado de la institución castrense y de su máximo jefe, general Roosevelt Hernández, la cual ha puesto en un inminente peligro mi integridad personal y de mi familia", señaló Rodríguez.

Aseguró que "los señalamientos constituyen una agresión institucional grave, que trasciende al plano personal y profesional, exponiéndome a riesgos contra mi vida e integridad física, al colocarme como objetivo y blanco de sectores políticos intolerantes y violentos que podrían interpretar estas declaraciones como una incitación al odio".

En la denuncia, el periodista indica que "estas acciones tienen un contexto agravado, puesto que la publicación ha sido difundida masivamente en redes sociales oficiales de las FF AA. amplificando el daño a mi derecho a la imagen, honor y reputación profesional.

Y considerando que provienen de las Fuerzas Armadas, institución armada del Estado, cuyo poder coactivo y verticalidad hacen que cualquier ataque público se convierta en una amenaza real y directa contra mi seguridad personal, mi familia y contra la libertad de prensa en Honduras".

Como medios de prueba, el denunciante entregó la portada del medio militar y capturas de pantalla de las publicaciones replicadas en redes sociales.

La denuncia se sustenta en la Constitución de la República, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan la libertad de expresión y prohíben actos de intimidación o desprestigio contra periodistas.

Rodríguez solicitó al Ministerio Público la apertura de investigación contra Hernández, la junta de comandantes y quienes resulten responsables.

Asimismo, pidió medidas cautelares de protección y que se notifique al Conadeh, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Requirió que el caso se remita a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, por considerarlo un ejemplo emblemático de agresión institucional militar contra la prensa en Honduras.