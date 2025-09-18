ANEEAH denuncia que la Sesal quiere despedir a 80 enfermeras para llegar a un acuerdo

Tegucigalpa, Honduras.- Un punto de 14 mantiene el conflicto entre la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) y la Secretaría de Salud, confirmó Josué Orellana.
El representante del gremio aclaró que han sido flexibles al negociar con las autoridades. “Aquí se trata precisamente de eso, no de mantener posiciones cerradas que impidan llegar a un acuerdo”, expresó.
Orellana explicó que el acta de negociación contiene 14 puntos, de los cuales 13 ya han sido superados. “Hemos cedido en muchos temas, incluso en el económico; falta un punto todavía, que es el de las no represalias”, enfatizó.
Asimismo, señaló que este punto mantiene paralizado el acuerdo porque “la Secretaría de Salud quiere que firmemos un acta de compromiso en la que se establezca que se van a despedir a más de 80 enfermeras auxiliares”.
El presidente de la ANEEAH aseguró que eso no ocurrirá y adelantó que este jueves, en un nuevo acercamiento con la Sesal, harán un último intento por lograr un acuerdo. Sin embargo, advirtió que, de no alcanzarse, procederán a tomar las regiones donde se convocó a audiencias de descargo y, además, realizarán tomas de calles en el país.
“Hemos hecho lo humanamente posible para lograr un acuerdo y hasta ahora no lo hemos logrado. Nosotros como gremio hemos sido claros y contundentes con todos los presidentes: si nos corren a una enfermera auxiliar, automáticamente nos tienen que correr a todos”, advirtió.
También expresó que “es lamentable que la Secretaría de Salud haya salido a mentir diciendo que no quisimos asistir a la reunión de ayer, cuando fueron ellos mismos quienes nos dijeron que se nos informaría la hora para volver a sentarnos en la mesa y firmar el acta de compromiso”.
Por último, subrayó que este jueves asistirán a la convocatoria programada a las 9:00 de la mañana, “para que no se diga que somos intransigentes”. No obstante, advirtió que será la última vez que participen en una mesa de diálogo con la comisión conformada por la Secretaría de Salud.