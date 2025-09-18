ANEEAH denuncia que la Sesal quiere despedir a 80 enfermeras para llegar a un acuerdo

Tegucigalpa, Honduras.- Un punto de 14 mantiene el conflicto entre la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) y la Secretaría de Salud, confirmó Josué Orellana. El representante del gremio aclaró que han sido flexibles al negociar con las autoridades. “Aquí se trata precisamente de eso, no de mantener posiciones cerradas que impidan llegar a un acuerdo”, expresó.

Orellana explicó que el acta de negociación contiene 14 puntos, de los cuales 13 ya han sido superados. "Hemos cedido en muchos temas, incluso en el económico; falta un punto todavía, que es el de las no represalias", enfatizó. Asimismo, señaló que este punto mantiene paralizado el acuerdo porque "la Secretaría de Salud quiere que firmemos un acta de compromiso en la que se establezca que se van a despedir a más de 80 enfermeras auxiliares". El presidente de la ANEEAH aseguró que eso no ocurrirá y adelantó que este jueves, en un nuevo acercamiento con la Sesal, harán un último intento por lograr un acuerdo. Sin embargo, advirtió que, de no alcanzarse, procederán a tomar las regiones donde se convocó a audiencias de descargo y, además, realizarán tomas de calles en el país.