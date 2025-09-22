Enfermeras cumplen 22 días en paro; hoy van a nueva reunión con la Sesal

Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), informó que este lunes fueron nuevamente convocados por la Secretaría de Salud para intentar alcanzar un acuerdo definitivo.

Tegucigalpa, Honduras.- Los hospitales y centros de salud amanecieron este lunes con asambleas informativas de las enfermeras auxiliares, quienes cumplen 22 días en huelga tras el fallido diálogo con la Secretaría de Salud .

“Hay avances muy significativos, esperamos que hoy quede resuelto ese último punto y podamos dar certeza al pueblo hondureño de que las enfermeras regresarán a sus puestos de trabajo”, declaró Orellana.

El dirigente detalló que unas 150 enfermeras auxiliares han recibido citaciones para audiencias de descargo, por lo que esperan que se dé marcha atrás con estas acciones a fin de concretar un acuerdo.

En su momento, Orellana explicó que un punto, de los 14 en discusión, mantiene el conflicto entre la ANEEAH y la Secretaría de Salud.

“Hemos cedido en muchos temas, incluso en el económico; falta un punto todavía, que es el de las no represalias”, enfatizó.

Asimismo, señaló la semana pasada que este aspecto mantiene paralizado el acuerdo, ya que “la Secretaría de Salud quiere que firmemos un acta de compromiso en la que se establezca que se van a despedir a más de 80 enfermeras auxiliares”.