El martes vence plazo para que candidatos presenten fotografías para las papeletas

Tegucigalpa, Honduras.- El martes 23 de septiembre vence el plazo para que los candidatos a cargos de elección popular presenten al Consejo Nacional Electoral (CNE) las fotografías que serán incluidas en las papeletas de las elecciones generales 2025.
Así lo confirmó días atrás el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien advirtió que después de esa fecha no se recibirán nuevas imágenes por lo que no cumplir con la disposición, el candidato saldrá sin fotografía únicamente con su nombre.
El funcionario explicó que a los candidatos que participaron en las elecciones primarias utilizarán las mismas fotografías en las papeletas de los comicios generales.
No obstante, aclaró que en el caso de los aspirantes del Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) que deseen sustituir su imagen, deberán presentar la solicitud a través del apoderado legal de su instituto político.
Este plazo también aplica para los partidos que no participaron en las elecciones primarias y que deben enviar las fotografías correspondientes para ser incorporadas en la papeleta electoral.
Ochoa fue enfático al señalar que el CNE no retrasará la impresión de papeletas por falta de entrega o por peticiones de modificación de fotografías.
Previo a la conclusión del plazo, el Consejo Nacional Electoral abrió el pasado viernes el proceso de licitación para la impresión de papeletas electorales y demás documentos necesarios para los comicios del 30 de noviembre.