El martes vence plazo para que candidatos presenten fotografías para las papeletas

Tegucigalpa, Honduras.- El martes 23 de septiembre vence el plazo para que los candidatos a cargos de elección popular presenten al Consejo Nacional Electoral (CNE) las fotografías que serán incluidas en las papeletas de las elecciones generales 2025.

Así lo confirmó días atrás el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien advirtió que después de esa fecha no se recibirán nuevas imágenes por lo que no cumplir con la disposición, el candidato saldrá sin fotografía únicamente con su nombre.

El funcionario explicó que a los candidatos que participaron en las elecciones primarias utilizarán las mismas fotografías en las papeletas de los comicios generales.