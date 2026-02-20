Corte ratifica proceso por fraude y mantiene medidas a exfuncionarios de Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) podrá seguir defendiéndose en libertad, luego que una Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción les confirmó que continuarán con las medidas cautelares distintas a la prisión.

Esto, luego de que esta Corte de Apelaciones resolviera dos recursos de apelación incoados por las defensas de los imputados y por el Ministerio Público (MP), disposición en la que también se les ratificó el auto de formal procesamiento por el delito de fraude.

Se trata de los exempleados públicos: Guillermo Suazo Devis y Francisco Arturo Maldonado Aguilar, considerados responsables a título de autores del delito de fraude, y para Amílcar René Girón, Mayra Tosta Appel y Silvia María Zúniga Castillo, a título de cómplices por ese mismo delito.