Honduras vs Argentina: Itinerario de la Bicolor previo a viajar a Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes se confirmó la convocatoria oficial de la Selección de Honduras, que comenzará a trabajar en los próximos días de cara al amistoso internacional de lujo que sostendrá frente a la Selección Argentina de Lionel Messi. El compromiso se disputará el próximo 6 de junio de 2026 en el Kyle Field, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni continuará afinando detalles antes de iniciar su participación en el Mundial United 2026.

Previo a este histórico encuentro, la Federación de Fútbol de Honduras confirmó el itinerario que seguirá el combinado catracho dirigido por el español José Francisco Molina antes de instalarse en territorio norteamericano. La FFH, junto al cuerpo técnico, determinó realizar un microciclo voluntario previo al viaje hacia Estados Unidos. Los entrenamientos se llevarán a cabo entre miércoles y viernes de esta semana en la sede de Motagua, ubicada en Amarateca. Posteriormente, el domingo 31 de mayo la “H” se reunirá en San Pedro Sula y el lunes 1 de junio viajará hacia la ciudad de Houston en un vuelo directo San Pedro Sula-Houston. La mayoría de futbolistas realizarán este traslado junto al grupo, mientras que únicamente cuatro jugadores se incorporarán directamente en territorio estadounidense. Ya en la “Ciudad Espacial”, la escuadra hondureña continuará con los entrenamientos con el plantel completo hasta un día ante de la fecha del esperado compromiso.

Asimismo, se conoció que los federativos continúan trabajando para concretar otro encuentro amistoso durante el mes de junio, aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre el posible rival.

Enfrentamientos entre Honduras y Argentina