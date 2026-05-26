Las principales ausencias de Honduras para el amistoso ante Argentina

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras ya definió su lista de 26 convocados para enfrentar a la campeona del mundo Argentina el próximo 6 de junio en Kansas City.
Para este compromiso ante la escuadra de Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, entre otras figuras dirigidas por Lionel Scaloni, el DT Francisco Molina realizó pocas variantes con respecto al amistoso disputado en marzo ante Perú.
El técnico español que guía a la H rumbo al Mundial 2030 mantiene a 22 de los 26 futbolistas que fueron convocados en la fecha FIFA, dejando fuera a solo cuatro futbolistas que estuvieron en el debut de Molina.
Los ausentes de la lista son Julián Martínez, Deiby Flores, Leandro Padilla y Mike Arana, cuyos lugares son ocupados por Cristian Canales, David Ruiz, Keyrol Figueroa y Jeffry Miranda.
Otras ausencias
También se suman casos ya conocidos como los de Romell Quioto y Andy Najar, que anunciaron su retiro de la Selección Nacional tras el fracaso rumbo al Mundial 2026, al igual de la no presencia de futbolistas del Marathón, equipo que recientemente disputó la final del Clausura 2026.
Asimismo, Luis "Buba" López, quien por muchos años fue el portero titular de la Bicolor, tampoco fue tomado en cuenta para medirse a Argentina.
Al igual que en marzo, Molina no consideró a ningún futbolista del Olancho FC, club que acabó en el cuarto lugar del campeonato y luchó hasta el final por mantenerse en la disputa por el título.