Las principales ausencias de Honduras para el amistoso ante Argentina

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras ya definió su lista de 26 convocados para enfrentar a la campeona del mundo Argentina el próximo 6 de junio en Kansas City.

Para este compromiso ante la escuadra de Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, entre otras figuras dirigidas por Lionel Scaloni, el DT Francisco Molina realizó pocas variantes con respecto al amistoso disputado en marzo ante Perú.

El técnico español que guía a la H rumbo al Mundial 2030 mantiene a 22 de los 26 futbolistas que fueron convocados en la fecha FIFA, dejando fuera a solo cuatro futbolistas que estuvieron en el debut de Molina.