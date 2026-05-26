BTS lanzará detrás de cámaras de su visita a México y su charla con Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, México.- El popular grupo surcoreano BTS sorprendió este martes al dar una noticia que lo conectará aún más con su público mexicano.

La banda publicará en sus cuentas oficiales un video del detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional, donde los integrantes se reunieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la promoción de su gira mundial ‘ARIRANG’.

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Al encuentro en la sede del Ejecutivo asistió RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, por lo que se espera la aparición de los siete miembros en el video que mostrará fragmentos de esta visita ocurrida el 6 de mayo, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. BTS reveló la noticia a través de una imagen compartida en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram en la que indicó que el estreno ocurrirá el 27 de mayo a las 5:00 hora local (13:00 GMT).