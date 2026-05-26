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BTS lanzará detrás de cámaras de su visita a México y su charla con Claudia Sheinbaum

La agrupación surcoreana reveló la noticia a través de una imagen compartida en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, en la que se anuncia la fecha de estreno

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 16:36
BTS lanzará detrás de cámaras de su visita a México y su charla con Claudia Sheinbaum

La visita de BTS a México fue un evento viral que conmocionó a sus seguidores y que además mostró una cercanía con Sheinbaum, quien prometió el regreso del grupo al país norteamericano.

 Foto: EFE.

Ciudad de México, México.- El popular grupo surcoreano BTS sorprendió este martes al dar una noticia que lo conectará aún más con su público mexicano.

BTS regresa a México con un acto público junto a Sheinbaum y miles de seguidores

La banda publicará en sus cuentas oficiales un video del detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional, donde los integrantes se reunieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la promoción de su gira mundial ‘ARIRANG’.

Instagram

Al encuentro en la sede del Ejecutivo asistió RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, por lo que se espera la aparición de los siete miembros en el video que mostrará fragmentos de esta visita ocurrida el 6 de mayo, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

BTS reveló la noticia a través de una imagen compartida en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram en la que indicó que el estreno ocurrirá el 27 de mayo a las 5:00 hora local (13:00 GMT).

BTS, un nuevo comienzo para la banda más famosa del K-pop

La agrupación no detalló la duración del video o si se incluirán otros momentos destacados en el país, como cuando visitaron el Museo de Frida Kahlo, el Museo de Anahuacalli, conocido por haber sido el estudio de Diego Rivera, o la Arena de México, donde presenciaron la lucha libre.

La visita de BTS a México fue un evento viral que conmocionó a sus seguidores y que además mostró una cercanía con Sheinbaum, quien prometió el regreso del grupo al país norteamericano.

La gira ‘ARIRANG’ representa el regreso de BTS a los escenarios, luego de haber cumplido el servicio militar obligatorio en su país de origen.

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Redacción web
Agencia EFE

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