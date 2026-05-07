BTS sorprende a miles de seguidores en el Zócalo de México

Marta, una joven de unos 20 años, es otra de las muchas que se acercaron al multitudinario encuentro tras la imposibilidad de asistir al Estadio GNP (antes Foro Sol). "No tengo boleto, por eso vine, porque quiero verlos aunque sea un segundo, de cerca. Fui a ver a Hobby (rapero de BTS) el año pasado que vino y también quiero hacerlo por él, porque él puso expectativas altas en México. Quiero que él vea que lo hicimos, que lo logramos", subrayó.