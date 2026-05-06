BTS regresa a México con un acto público junto a Sheinbaum y miles de seguidores

Ciudad de México, México.-Miles de seguidores mexicanos se agolparon a las puertas del Palacio Nacional del centro histórico de la Ciudad de México para recibir a la banda surcoreana BTS, el grupo de k-pop más reconocido del mundo, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto público gestionado por el Gobierno.

"Hola, somos BTS. Muchas gracias por vernos, no podemos esperar a que empiecen los conciertos, los amo, los quiero. Muchas gracias”, explicó uno de los integrantes al salir de uno de los balcones de la sede del Ejecutivo.

Tras la alta demanda de los conciertos por celebrarse este jueves, sábado y domingo, Sheinbaum pidió a BTS que regresara el próximo año al país norteamericano, donde residen aproximadamente cuatro millones de seguidores, conocidos popularmente como ARMYs.

"Les he dicho que tienen que regresar el año que viene", afirmó la mandataria.

Entre los gritos y sollozos de los fans, en su mayoría compuesto por mujeres, otro miembro de la banda intentó superponer su voz por los altavoces.

"No hablo español muy bien. Hemos extrañado muchísimo a México, venir a México es increíble", dijo.