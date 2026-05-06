El clásico de los 90 "Abracadabra" regresa en una tercera entrega

Según publicó Deadline, Disney ha confirmado que el proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo, y no dio mayores detalles más que fue retomado tras permanecer en una pausa que parecía definitiva.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Bette Midler , Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy regresarán como las hermanas Sanderson en una tercera entra de "Abracadabra" (Hocus Pocus 3).

La intención de traer de nuevo este clásico de 1993 se deriva del éxito que tuvo la segunda cinta: "Abracadabra 2", que se estrenó en streaming (Disney+) en 2022 y que tuvo una gran aceptación por parte del público a casi 30 años del estreno de la cinta original.

La primera vez que se habló de esta entrega fue en 2023, cuando Sean Bailey, entonces presidente de Producción Cinematográfica de Walt Disney Studios, anunció que se trabajaría en una tercera película, pero tras su salida de la compañía en 2024, el proyecto quedó en el aire sin que se hablara siquiera de retomarlo en el futuro.

La dirección de la película sigue al mando de Kenny Ortega, que en 1993 estuvo al frente de la cinta cuya historia transcurre en una noche de Halloween en la que tres brujas del siglo XVII: Winnie (Midler), Sarah (Parker) y Mary (Najimy) resucitan en Salem, Massachusetts.

Pero como el hecho se da cientos de años después de su época dorada como brujas, entonces tienen que robarle su esencia vital a los niños para poder obtener la vida eterna, lo que pone de cabeza a todo el pueblo.

La entrega de 2022 toma como espacio de tiempo los mismos 29 años que hay entre una película y otra, por lo que las brujas que resucitaron cuando se encendió la Vela de la Llama Negra, ahora buscan venganza. Detenerlas es la misión de tres estudiantes de secundaria, que tendrán que parar a las hermanas sedientas de sangre antes de la víspera de Todos los Santos, caso contrario el caos se apoderará de Salem.

Sobre la tercera película no se sabe absolutamente nada sobre la trama, aunque la actriz Bette Midler dijo que el guion es "brillante".

Se sabe que el guion está terminado desde hace años, pero tras la salida de Sean Bailey de Disney quedaron en suspenso todos los detalles logísticos, además de que se paralizaron las negociaciones salariales de las actrices protagonistas.

Se desconoce quiénes completarán el elenco.