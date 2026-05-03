¿“El diablo viste a la moda 3”? Lo que se sabe sobre una posible tercera película

Los Ángeles, Estados Unidos.- El universo de "El diablo viste a la moda" volvió a encender la conversación entre fanáticos del cine, la moda y la cultura pop. Tras el esperado estreno de la secuela, la pregunta ya comenzó a instalarse con fuerza: ¿podría existir una tercera entrega?

Aunque por ahora no hay una confirmación oficial por parte del estudio, el éxito del regreso de Miranda Priestly ha abierto una puerta que hasta hace poco parecía improbable. Y, como era de esperarse, la posibilidad de seguir explorando este universo ya genera expectativa.

Hasta el momento, "El diablo viste a la moda 3" no ha sido anunciada formalmente. Sin embargo, diversas entrevistas recientes han dejado claro que figuras clave del elenco como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci no descartan volver... siempre y cuando exista una historia lo suficientemente poderosa como para justificarlo.

Ese detalle resulta crucial: más allá de la nostalgia, el equipo creativo parece consciente de que una tercera película tendría que ofrecer una evolución auténtica para personajes que marcaron a toda una generación.

En Hollywood, los números importan. Y el rendimiento comercial de "El diablo viste a la moda 2" podría convertirse en el principal factor para determinar si una tercera parte obtiene luz verde.