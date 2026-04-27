Meryl Streep, más "amable" en "El diablo viste a la moda 2"

Nueva York, Estados Unidos.- Tras 20 años de su primera entrega "El diablo viste a la moda 2" regresa a los cines, con una experiencias totalmente diferente que aborda temas tan actuales como el colapso de los medios impresos ante los formatos digitales. El director David Frankel compartió con la revista Vanity Fair detalles del rodaje y las perspectivas de la cinta, previo a su estreno el 30 de abril, aunque en la cartelera de Honduras tendrá horarios limitados a partir del miércoles 29.





El cambio de Meryl Streep

Aunque Meryl Streep es una mujer muy elegante y a simple vista amable, en el rodaje de la primera película de "El diablo viste a la moda" no fue del todo la compañera más amable del set. Frankel reveló que la actriz mantuvo las distancias, y que hizo lo posible para que sus coprotagonistas Anne Hathaway y Emily Blunt "se sintieran ansiosas cuando estaban junto a ella", por lo que definió esta nueva experiencias como una "más feliz para todos". Se desconoce si la actitud de la actriz fue parte de su método para hacer aún más coherente la tensión que ejercía su personaje de Miranda Priestly, lo que se sabe es que es una profesional exigente que no admite medias tintas a la hora de plantarse en el set. "Afortunadamente esta vez estuvo mucho más amable con todo el mundo, con el equipo y los actores", acotó el director, quien reconoció que lo que ocurrió en el set con Streep fue "ciertamente milagroso".

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