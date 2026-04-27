Meryl Streep, más "amable" en "El diablo viste a la moda 2"

Nueva York, Estados Unidos.- Tras 20 años de su primera entrega "El diablo viste a la moda 2" regresa a los cines, con una experiencias totalmente diferente que aborda temas tan actuales como el colapso de los medios impresos ante los formatos digitales.
El director David Frankel compartió con la revista Vanity Fair detalles del rodaje y las perspectivas de la cinta, previo a su estreno el 30 de abril, aunque en la cartelera de Honduras tendrá horarios limitados a partir del miércoles 29.
El cambio de Meryl Streep
Aunque Meryl Streep es una mujer muy elegante y a simple vista amable, en el rodaje de la primera película de "El diablo viste a la moda" no fue del todo la compañera más amable del set.
Frankel reveló que la actriz mantuvo las distancias, y que hizo lo posible para que sus coprotagonistas Anne Hathaway y Emily Blunt "se sintieran ansiosas cuando estaban junto a ella", por lo que definió esta nueva experiencias como una "más feliz para todos".
Se desconoce si la actitud de la actriz fue parte de su método para hacer aún más coherente la tensión que ejercía su personaje de Miranda Priestly, lo que se sabe es que es una profesional exigente que no admite medias tintas a la hora de plantarse en el set.
"Afortunadamente esta vez estuvo mucho más amable con todo el mundo, con el equipo y los actores", acotó el director, quien reconoció que lo que ocurrió en el set con Streep fue "ciertamente milagroso".
Realidades actuales
Hacer una secuela con 20 años de diferencia ha supuesto un reto para la producción, que a pesar de las expectativas que ha generado el regreso de la cinta no da por sentado un éxito total.
"¡Todavía tengo ese miedo!", dice el director, que se declara expectante ante la asistencia de la gente a las salas, no obstante, dice que: "tengo mucha fe en estas estrellas y en este guion", expresa.
Frankel manifiesta que para ellos era importante explorar cosas diferentes en esta nueva historia. Miranda ha cambiado, Andy ha cambiado, la moda ha cambiado y los medios de comunicación han cambiado, por lo que su historia no podía quedarse estancada en el tiempo, por mucho éxito que haya tenido hace dos décadas.
El cineasta dice que debían contar una historia más compleja que involucrara más al mundo de los negocios, porque el reinado de Miranda está cayendo ante gigantes.
"Queríamos reflejar el estado actual del mundo y de los medios de comunicación, la contracción del periodismo, la transición hacia lo digital y el miedo hacia la inteligencia artificial, que parece que lo va a alterar todo de nuevo. Ese fue uno de los placeres de trabajar en esta película, la sensación de que estábamos haciendo algo muy actual", señala Franklen en la entrevista a Vanity Fair.
Es así que "El diablo viste a la moda 2" puede decir que conserva la esencia de su antecesora, pero se abre a un mundo totalmente diferente.