Lanzan tráiler final de "El diablo viste a la moda 2": más poder, rivalidad y ¿Lady Gaga?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de años de rumores y meses de espera, la secuela de "El diablo viste a la moda" finalmente afianza su llegada con un adelanto que combina nostalgia, tensión y una mirada más cruda a la industria de la moda.

El tráiler muestra el regreso de Meryl Streep como la implacable Miranda Priestly, junto a Anne Hathaway en su papel de Andy Sachs, Emily Blunt como Emily y Stanley Tucci como Nigel. Pero esta vez, las reglas del juego han cambiado.

Lejos de la redacción tradicional de revistas, la historia se adentra en la crisis del periodismo impreso, donde el poder ya no solo está en las portadas, sino en la publicidad, los datos y la influencia digital. En ese nuevo escenario, Emily aparece convertida en una figura clave del negocio, lo que la coloca en una posición inesperada frente a su antigua jefa.

Uno de los puntos más llamativos del adelanto es el reencuentro entre Andy y Miranda. La joven que alguna vez fue su asistente ahora parece estar dispuesta a desafiarla sin miedo, dejando entrever un choque mucho más frontal que en la primera película. El tono también evoluciona: aunque la moda sigue siendo protagonista, el tráiler sugiere una historia más madura, donde el glamour convive con la presión de adaptarse o desaparecer en una industria en transformación. Y si algo refuerza ese giro generacional es la música: el avance está acompañado por el tema Runway, interpretado por Lady Gaga junto a Doechii, una colaboración que aporta una vibra más moderna, atrevida y alineada con el nuevo contexto de la historia.