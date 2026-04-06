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Lanzan tráiler final de "El diablo viste a la moda 2": más poder, rivalidad y ¿Lady Gaga?

El esperado regreso de "El diablo viste a la moda" ya tiene tráiler final, y todo apunta a que la historia dará un giro más actual: menos glamour ingenuo y más lucha de poder en plena era digital

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 13:56
Lanzan tráiler final de El diablo viste a la moda 2: más poder, rivalidad y ¿Lady Gaga?

El avance deja ver que Andy no está dispuesta a quedarse callada y podría enfrentarse directamente a su exjefa.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de años de rumores y meses de espera, la secuela de "El diablo viste a la moda" finalmente afianza su llegada con un adelanto que combina nostalgia, tensión y una mirada más cruda a la industria de la moda.

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El tráiler muestra el regreso de Meryl Streep como la implacable Miranda Priestly, junto a Anne Hathaway en su papel de Andy Sachs, Emily Blunt como Emily y Stanley Tucci como Nigel. Pero esta vez, las reglas del juego han cambiado.

Lejos de la redacción tradicional de revistas, la historia se adentra en la crisis del periodismo impreso, donde el poder ya no solo está en las portadas, sino en la publicidad, los datos y la influencia digital.

En ese nuevo escenario, Emily aparece convertida en una figura clave del negocio, lo que la coloca en una posición inesperada frente a su antigua jefa.

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Uno de los puntos más llamativos del adelanto es el reencuentro entre Andy y Miranda. La joven que alguna vez fue su asistente ahora parece estar dispuesta a desafiarla sin miedo, dejando entrever un choque mucho más frontal que en la primera película.

El tono también evoluciona: aunque la moda sigue siendo protagonista, el tráiler sugiere una historia más madura, donde el glamour convive con la presión de adaptarse o desaparecer en una industria en transformación.

Y si algo refuerza ese giro generacional es la música: el avance está acompañado por el tema Runway, interpretado por Lady Gaga junto a Doechii, una colaboración que aporta una vibra más moderna, atrevida y alineada con el nuevo contexto de la historia.

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Con estreno previsto para el 30 de abril de 2026, la película apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año, apelando tanto a la nostalgia como a los dilemas actuales del mundo laboral y creativo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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