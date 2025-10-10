Lady Gaga se une al elenco de "El diablo viste a la moda 2"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La estrella estadounidense Lady Gaga aparecerá en la segunda entrega de la aclamada película "El diablo viste a la moda", según confirmó este viernes Variety.

Se desconoce por el momento el papel que interpretará la cantante de Just Dance en la segunda parte de este proyecto cinematográfico, que comenzó sus filmaciones el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026.

Tras actuar cuatro noches en Londres, con motivo de su gira mundial The Mayhem Tour, Gaga fue vista por sus seguidores en la ciudad italiana de Milán en el momento en el que se estaba rodando una de las escenas de la película.