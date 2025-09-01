Netflix presenta a Lady Gaga como Rosaline Rotwood en Wednesday 2

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix ha presentado la primera imagen de Lady Gaga en la piel de Rosaline Rotwood, el personaje con el que debutará en la segunda parte de Wednesday.
Vestida de blanco, la cantante aparece acompañada de "Cosa, la inseparable mano que se ha convertido en emblema de la serie.
De acuerdo con la plataforma, Rotwood es una "profesora legendaria de Nevermore cuyo camino se cruza con el de Merlina Addams".
Se trata de una de las incorporaciones más comentadas de esta entrega, producida por Tim Burton.
Jenna Ortega, protagonista y también productora de la serie elogió esta elección: "Si te gusta Wednesday, si te gusta Lady Gaga, deberías estar emocionado por verla en la parte dos. Está increíble", declaró a Netflix.
El entusiasmo también se refleja en Burton, quien destacó que ha sido fanático del trabajo de la intérprete durante mucho tiempo. "Hace una música maravillosa y es una gran actriz, así que para mí fue muy fácil. Es una artista de verdad y estoy agradecido de que haya contribuido a la serie”, agregó en declaraciones pasadas.
El fichaje de Gaga se remonta a su tema Bloody Mary, viralizado en TikTok gracias a la célebre escena de baile de Ortega, lo que motivó a los creadores Alfred Gough y Miles Millar a invitarla a formar parte de la nueva temporada.
Su próximo lanzamiento musical
Además de interpretar a Rotwood, la artista lanzará su canción The Dead Dance con el estreno del 3 de septiembre.
En la Graveyard Gala de Nueva York, Gaga adelantó el tema y explicó que la inspiración para el sencillo "fue una ruptura, y trataba sobre cómo nos sentimos cuando se acaba, cómo que una relación se acabe puede matar nuestra habilidad para sentir esperanza en el amor”.
Aunque los primeros cuatro episodios llegaron el 6 de agosto, la aparición de Rosaline Rotwood se reserva para la segunda parte, reforzando la expectativa en torno al giro que Lady Gaga aportará a Nevermore.