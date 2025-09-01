Netflix presenta a Lady Gaga como Rosaline Rotwood en Wednesday 2

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix ha presentado la primera imagen de Lady Gaga en la piel de Rosaline Rotwood, el personaje con el que debutará en la segunda parte de Wednesday.

Vestida de blanco, la cantante aparece acompañada de "Cosa, la inseparable mano que se ha convertido en emblema de la serie.

De acuerdo con la plataforma, Rotwood es una "profesora legendaria de Nevermore cuyo camino se cruza con el de Merlina Addams".

Se trata de una de las incorporaciones más comentadas de esta entrega, producida por Tim Burton.